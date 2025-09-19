https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/kusadasi-belediye-baskani-gunel-tutuklanmakla-tehdit-ediliyorum-1099515708.html
Kuşadası Belediye Başkanı Günel: 'Tutuklanmakla tehdit ediliyorum'
Kuşadası Belediye Başkanı Günel: 'Tutuklanmakla tehdit ediliyorum'
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ümit Özlale Tok oldu. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T19:16+0300
2025-09-19T19:16+0300
2025-09-19T19:16+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
hazine
i̇zmir
kuşadası
chp
türkiye
özlem çerçioğlu
haberler
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Aydın iline bağlı Kuşadası ilçesinin belediye başkanlığı görevini sürdüren CHP’li Ömer Günel, AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu hakkındaki son gelişmeleri ve kendisi için ortaya atılan iddiaları yanıtladı. CHP İzmir Milletvekilü Ümit Özlale ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e verdiği soru önergesinin detaylarını paylaştı.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel şunları söyledi:
i̇zmir
kuşadası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
hazine, i̇zmir, kuşadası, chp, türkiye, özlem çerçioğlu, haberler, radyo sputnik, radyo
hazine, i̇zmir, kuşadası, chp, türkiye, özlem çerçioğlu, haberler, radyo sputnik, radyo
Kuşadası Belediye Başkanı Günel: 'Tutuklanmakla tehdit ediliyorum'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ümit Özlale Tok oldu.
Aydın iline bağlı Kuşadası ilçesinin belediye başkanlığı görevini sürdüren CHP’li Ömer Günel, AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu hakkındaki son gelişmeleri ve kendisi için ortaya atılan iddiaları yanıtladı. CHP İzmir Milletvekilü Ümit Özlale ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e verdiği soru önergesinin detaylarını paylaştı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel şunları söyledi:
Kendisini İzmir’e isteyip yerine de beni önerdi. Bu öneriden sonra İzmir adaylığı söz konusu olmayınca benim alternatif olarak ortaya çıkmamdan rahatsız oldu. 18 aydır bizi burada hırpalamak için birçok kaynağın, haberin ve iftiranın muhatabı oldum. AK Parti’ye geçtikten sonra bana karşı şiddetini artırdı. Kuşadası’nda il belediyesinin yetki alanları var ve bizim için yetki makamı. Son mecliste verdiğimiz gündemleri meclis gündemine almadı ve kaos yaratıldı bizzat kendisi tarafından. Kuşadası’ndan giden işleri yapmıyor. Kendi ekiplerine talimat veriyor açık arıyor. Sürekli bir baskıyla karşı karşıya kalıyoruz. Enterasan bir tavırla karşı karşıyayız. Kuşadası halkı da bu işten mutsuz. Bazı belediye başkanlarımızı istifaya zorlamışlar. Sürekli tutuklanma tehdidi alıyorum. Özlem Hanım bize özel algı operasyonuna başladı. Korkmuyorum. İşimi bu güne kadar hukuka uygun yaptım. Bilerek yaptığım bir yanlış yok. 7 yıldır görevdeyim bir tane bile soruşturmam yok. Bir kaygı ve korkum yok ama Türkiye’nin içinde bulunduğu iklim bizi huzursuz ediyor. Ama korkmuyoruz.