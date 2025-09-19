Kuşadası Belediye Başkanı Günel: 'Tutuklanmakla tehdit ediliyorum'

Kendisini İzmir’e isteyip yerine de beni önerdi. Bu öneriden sonra İzmir adaylığı söz konusu olmayınca benim alternatif olarak ortaya çıkmamdan rahatsız oldu. 18 aydır bizi burada hırpalamak için birçok kaynağın, haberin ve iftiranın muhatabı oldum. AK Parti’ye geçtikten sonra bana karşı şiddetini artırdı. Kuşadası’nda il belediyesinin yetki alanları var ve bizim için yetki makamı. Son mecliste verdiğimiz gündemleri meclis gündemine almadı ve kaos yaratıldı bizzat kendisi tarafından. Kuşadası’ndan giden işleri yapmıyor. Kendi ekiplerine talimat veriyor açık arıyor. Sürekli bir baskıyla karşı karşıya kalıyoruz. Enterasan bir tavırla karşı karşıyayız. Kuşadası halkı da bu işten mutsuz. Bazı belediye başkanlarımızı istifaya zorlamışlar. Sürekli tutuklanma tehdidi alıyorum. Özlem Hanım bize özel algı operasyonuna başladı. Korkmuyorum. İşimi bu güne kadar hukuka uygun yaptım. Bilerek yaptığım bir yanlış yok. 7 yıldır görevdeyim bir tane bile soruşturmam yok. Bir kaygı ve korkum yok ama Türkiye’nin içinde bulunduğu iklim bizi huzursuz ediyor. Ama korkmuyoruz.