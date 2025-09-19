Kartalkaya mağduru Menşure Kaplan Akişli: ‘Oğlum cezasızlık politikası yüzünden beş yaşında babasız kaldı’

“Bizim için güzel bir ilerleme oldu. Belki de aileler olarak verdiğimiz savaşın meyvesini almaya başlıyoruz. Daha önce Turizm ve Kültür Bakanı üç personel için soruşturma izni vermişti. Dün akşamki gelişme de doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Adım adım da olsa suçluların cezasını çekeceğini bilmek beni biraz rahatlattı. Mutlu ve umutluyum bu yüzden. Bu kararla birlikte umudum yeşermeye devam ediyor. Oğlum beş yaşında ve babasız kaldı. Bu da cezasızlığın neticesinde gerçekleşti. Kimse bana dokunmaz, param var hallederim mentalitesinde oldukları için gerçekleşen bir katliam oldu. Çorlu’da ve Soma’daki katliamların sonucunu gördük. Adamlar 5 sene yatıp dışarıda kaldılar. Eğer bu katliamlarda en üst noktada cezalar verilmiş olunsaydı bugün belki sizinle bunu konuşmayacaktık. Benim beş yaşındaki oğlum babasız kalmayacaktı. Hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Benim oğlum sadece babasını değil en iyi oyun arkadaşını, hayatındaki kahramanını kaybetti.”