Kartalkaya mağduru Menşure Kaplan Akişli: ‘Oğlum cezasızlık politikası yüzünden beş yaşında babasız kaldı’
yeri ve zamanı
Radyo Sputnik’te Gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünün konuğu Kartalkaya yangını faciasında yakınlarını kaybeden Menşure Kaplan Akişli oldu.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yaşanan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin bakanlık yetkililerinin yargılanmasının önü açıldı.
Yangın faciasında yakınlarını kaybeden Menşure Kaplan Akişli, gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu oldu.
Bakanlık yetkililerinin yargılanmasının önünün açılmasını değerlendiren Akişli, şöyle konuştu:
“Bizim için güzel bir ilerleme oldu. Belki de aileler olarak verdiğimiz savaşın meyvesini almaya başlıyoruz. Daha önce Turizm ve Kültür Bakanı üç personel için soruşturma izni vermişti. Dün akşamki gelişme de doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Adım adım da olsa suçluların cezasını çekeceğini bilmek beni biraz rahatlattı. Mutlu ve umutluyum bu yüzden. Bu kararla birlikte umudum yeşermeye devam ediyor. Oğlum beş yaşında ve babasız kaldı. Bu da cezasızlığın neticesinde gerçekleşti. Kimse bana dokunmaz, param var hallederim mentalitesinde oldukları için gerçekleşen bir katliam oldu. Çorlu’da ve Soma’daki katliamların sonucunu gördük. Adamlar 5 sene yatıp dışarıda kaldılar. Eğer bu katliamlarda en üst noktada cezalar verilmiş olunsaydı bugün belki sizinle bunu konuşmayacaktık. Benim beş yaşındaki oğlum babasız kalmayacaktı. Hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Benim oğlum sadece babasını değil en iyi oyun arkadaşını, hayatındaki kahramanını kaybetti.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi
“Ben bir hukukçu değilim ama savcının bu kadar erken mütalaa açıklamış olması beni endişelendirmişti. Dün akşamki gelişme bu endişelerimi azaltmaya başladı. Benim eşim ETS Tur ile rezervasyon yapmıştı. ETS Tur’un sahibi Mehmet Nuri Ersoy bey Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı koltuğunu arkasına alıp bu otelin denetimden hariç tutulmasını sağlamış. Onun gelip ETS Tur’un sahibi olarak yargı karşısında hesap vermesi gerekiyor. O gelmeden adalet tam olarak yerini bulmayacak. Bu ülkede ben bakanım, ben atanmışım, ben seçilmişim, memurum bana bir şey olmaz benim dokunulmazlığım var noktasında bir düzenleme olmadığı sürece maalesef böyle şeylerle daha çok karşılaşacağız. Meclis’te seçtiğimiz kişilerin sadece orda oturmaması gerekiyor. Araştırması, kurum ve kuruluşların daha objektif şekilde değerlendirilmesi için kanunların değiştirilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızdan bunu bekliyorum.”