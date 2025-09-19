Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/kartalkaya-magduru-mensure-kaplan-akisli-oglum-cezasizlik-politikasi-yuzunden-bes-yasinda-babasiz-1099507833.html
Kartalkaya mağduru Menşure Kaplan Akişli: ‘Oğlum cezasızlık politikası yüzünden beş yaşında babasız kaldı’
Kartalkaya mağduru Menşure Kaplan Akişli: ‘Oğlum cezasızlık politikası yüzünden beş yaşında babasız kaldı’
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’te Gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünün konuğu Kartalkaya yangını faciasında yakınlarını kaybeden... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T14:32+0300
2025-09-19T14:32+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
kartalkaya
mehmet nuri ersoy
kartalkaya kayak merkezi
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yaşanan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin bakanlık yetkililerinin yargılanmasının önü açıldı.Yangın faciasında yakınlarını kaybeden Menşure Kaplan Akişli, gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu oldu.Bakanlık yetkililerinin yargılanmasının önünün açılmasını değerlendiren Akişli, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, kartalkaya, mehmet nuri ersoy, kartalkaya kayak merkezi, yangın
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, kartalkaya, mehmet nuri ersoy, kartalkaya kayak merkezi, yangın

Kartalkaya mağduru Menşure Kaplan Akişli: ‘Oğlum cezasızlık politikası yüzünden beş yaşında babasız kaldı’

14:32 19.09.2025
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Radyo Sputnik’te Gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünün konuğu Kartalkaya yangını faciasında yakınlarını kaybeden Menşure Kaplan Akişli oldu.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yaşanan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin bakanlık yetkililerinin yargılanmasının önü açıldı.
Yangın faciasında yakınlarını kaybeden Menşure Kaplan Akişli, gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu oldu.
Bakanlık yetkililerinin yargılanmasının önünün açılmasını değerlendiren Akişli, şöyle konuştu:
“Bizim için güzel bir ilerleme oldu. Belki de aileler olarak verdiğimiz savaşın meyvesini almaya başlıyoruz. Daha önce Turizm ve Kültür Bakanı üç personel için soruşturma izni vermişti. Dün akşamki gelişme de doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Adım adım da olsa suçluların cezasını çekeceğini bilmek beni biraz rahatlattı. Mutlu ve umutluyum bu yüzden. Bu kararla birlikte umudum yeşermeye devam ediyor. Oğlum beş yaşında ve babasız kaldı. Bu da cezasızlığın neticesinde gerçekleşti. Kimse bana dokunmaz, param var hallederim mentalitesinde oldukları için gerçekleşen bir katliam oldu. Çorlu’da ve Soma’daki katliamların sonucunu gördük. Adamlar 5 sene yatıp dışarıda kaldılar. Eğer bu katliamlarda en üst noktada cezalar verilmiş olunsaydı bugün belki sizinle bunu konuşmayacaktık. Benim beş yaşındaki oğlum babasız kalmayacaktı. Hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Benim oğlum sadece babasını değil en iyi oyun arkadaşını, hayatındaki kahramanını kaybetti.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi

“Ben bir hukukçu değilim ama savcının bu kadar erken mütalaa açıklamış olması beni endişelendirmişti. Dün akşamki gelişme bu endişelerimi azaltmaya başladı. Benim eşim ETS Tur ile rezervasyon yapmıştı. ETS Tur’un sahibi Mehmet Nuri Ersoy bey Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı koltuğunu arkasına alıp bu otelin denetimden hariç tutulmasını sağlamış. Onun gelip ETS Tur’un sahibi olarak yargı karşısında hesap vermesi gerekiyor. O gelmeden adalet tam olarak yerini bulmayacak. Bu ülkede ben bakanım, ben atanmışım, ben seçilmişim, memurum bana bir şey olmaz benim dokunulmazlığım var noktasında bir düzenleme olmadığı sürece maalesef böyle şeylerle daha çok karşılaşacağız. Meclis’te seçtiğimiz kişilerin sadece orda oturmaması gerekiyor. Araştırması, kurum ve kuruluşların daha objektif şekilde değerlendirilmesi için kanunların değiştirilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızdan bunu bekliyorum.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала