İsrail'in BM Elçisi: Birkaç hafta içinde ateşkes sağlanamazsa İsrail, Gazze Şeridine manevra yapacak
İsrail'in BM Elçisi: Birkaç hafta içinde ateşkes sağlanamazsa İsrail, Gazze Şeridine manevra yapacak
Sputnik Türkiye
19.09.2025
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Danny Danon, önümüzdeki haftalarda ateşkes sağlanamaması halinde İsrail'in Hamas'ın önemli kalelerinden Gazze'ye manevra yapacağını söyledi.Danon gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde ateşkes olmazsa, Hamas'ın önemli kalelerinden biri olan Gazze Şehri'ne doğru manevra yapacağız" dedi.'Şara-Netanyahu görüşmesi pek olası değil'Ayrıca Dannon, Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında BM Genel Kurulu toplantıları sırasında bir görüşmenin gerçekleşmesinin pek olası olmadığını söyledi.Danon, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye lideri ile başbakan arasında bir görüşme olacağını sanmıyorum" dedi. Ancak İsrail ile Suriye arasında çeşitli düzeylerde müzakerelerin devam ettiğini söyledi.
İsrail'in BM Elçisi: Birkaç hafta içinde ateşkes sağlanamazsa İsrail, Gazze Şeridine manevra yapacak

04:04 19.09.2025
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Danny Danon, Gazze'de ateşkes sağlanmazsa, İsrail ordusunun Gazze'ye manevra yapacağını ve BM Genel Kurulunda Şara ve Netanyahu arasında görüşme gerçekleşmesinin pek olası olmadığını söyledi.
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Danny Danon, önümüzdeki haftalarda ateşkes sağlanamaması halinde İsrail'in Hamas'ın önemli kalelerinden Gazze'ye manevra yapacağını söyledi.
Danon gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde ateşkes olmazsa, Hamas'ın önemli kalelerinden biri olan Gazze Şehri'ne doğru manevra yapacağız" dedi.

'Şara-Netanyahu görüşmesi pek olası değil'

Ayrıca Dannon, Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında BM Genel Kurulu toplantıları sırasında bir görüşmenin gerçekleşmesinin pek olası olmadığını söyledi.
Danon, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye lideri ile başbakan arasında bir görüşme olacağını sanmıyorum" dedi. Ancak İsrail ile Suriye arasında çeşitli düzeylerde müzakerelerin devam ettiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
