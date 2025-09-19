Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni sanayi bölgesi

Manisa’da Gönemli Endüstri Bölgesi olarak bilinen bir alan var. Geçmişte süt ve süt ürünleri üretiminin yapıldığı bu bölgenin imara açılması gerekiyordu ve bu süreçte asıl yetkili olan merci belediyeydi. Ancak Manisa Belediye Başkanı’nın vefatının ardından göreve gelen yeni başkan, Cumhuriyet Halk Partili bir isim olarak bazı girişimlere zorluk çıkardı. Bunun üzerine cumhurbaşkanı gece yarısı bir kararname yayımladı. Söz konusu kararnameyle Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan Gönemli Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ‘Akhisar Özel Endüstri Bölgesi’ ilan edildi.

Özellikle CHP’li belediyelere ciddi baskı uygulanıyor. Yolsuzlukla suçlananlar hızla görevden alınıyor, hatta özel hayatlarındaki bazı işlemler nedeniyle bile başkanlar koltuklarını kaybedebiliyor. Bugün elde kalan sanayi tesislerinin bir kısmı çeşitli çevrelere aktarılıyor ve Manisa’daki bu bölge de onlardan biri. Belediye, imar yetkisini merkezi hükümete kullandırmak istemediği için cumhurbaşkanı yayımladığı kararnameyle bu yetkiyi doğrudan devraldı. Manisalıların bu gelişmeyi bilmesinde fayda var.