Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni sanayi bölgesi
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni sanayi bölgesi
Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te Manisa’daki özel endüstri bölgesi kararını değerlendirdi. Çağatay, belediyeden alınan imar yetkisinin Cumhurbaşkanlığı... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Manisa'daki Gönemli Süt ve Süt Ürünleri tesislerinin "özel endüstri bölgesi" ilan edilmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararını yorumladı. Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni sanayi bölgesi
Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te Manisa’daki özel endüstri bölgesi kararını değerlendirdi. Çağatay, belediyeden alınan imar yetkisinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkeze devredildiğini belirterek sürecin arka planını anlattı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Manisa’daki Gönemli Süt ve Süt Ürünleri tesislerinin “özel endüstri bölgesi” ilan edilmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararını yorumladı.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Manisa’da Gönemli Endüstri Bölgesi olarak bilinen bir alan var. Geçmişte süt ve süt ürünleri üretiminin yapıldığı bu bölgenin imara açılması gerekiyordu ve bu süreçte asıl yetkili olan merci belediyeydi. Ancak Manisa Belediye Başkanı’nın vefatının ardından göreve gelen yeni başkan, Cumhuriyet Halk Partili bir isim olarak bazı girişimlere zorluk çıkardı. Bunun üzerine cumhurbaşkanı gece yarısı bir kararname yayımladı. Söz konusu kararnameyle Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan Gönemli Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ‘Akhisar Özel Endüstri Bölgesi’ ilan edildi.
Özellikle CHP’li belediyelere ciddi baskı uygulanıyor. Yolsuzlukla suçlananlar hızla görevden alınıyor, hatta özel hayatlarındaki bazı işlemler nedeniyle bile başkanlar koltuklarını kaybedebiliyor. Bugün elde kalan sanayi tesislerinin bir kısmı çeşitli çevrelere aktarılıyor ve Manisa’daki bu bölge de onlardan biri. Belediye, imar yetkisini merkezi hükümete kullandırmak istemediği için cumhurbaşkanı yayımladığı kararnameyle bu yetkiyi doğrudan devraldı. Manisalıların bu gelişmeyi bilmesinde fayda var.