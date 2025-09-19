Türkiye
Beşiktaş-Üsküdar yolcu motoruyla kuru yük gemisi çarpıştı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan şef Danilo Zanna'ya 'Turkuaz Kart' verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan şef Danilo Zanna'ya 'Turkuaz Kart' verdi
19.09.2025
2025-09-19T21:57+0300
2025-09-19T21:57+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
danilo zanna
şef
i̇talyan şef
turkuaz kart
turkuaz
Etkinlikte yüksek nitelikli iş gücü ve yatırımcıları Türkiye'ye kazandırmak, stratejik alanlarda uluslararası yetenekleri çekmek amacıyla verilen turkuaz kart, ünlü İtalyan şef Danilo Zanna'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.Turkuaz Kart nedir?Yabancılara Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı tanıyan Turkuaz Kart Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir. Kart, özellikle bilim, kültür, sanat, spor ve yatırım alanlarında ülkeye katkı sağlayan kişilere veriliyor.Kart ilk etapta 3 yıllık geçiş süresiyle düzenlenir, sorun çıkmaması halinde süresiz hale gelir. Kart sahibinin eş ve çocukları da ikamet hakkı kazanır.Turkuaz Kart kimlere verilir?
türki̇ye
tr_TR
19.09.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Kooperatifler Buluşması ve 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi Tanıtım Törenine katıldı. Programda İtalyan şef Danilo Zanna, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden turkuaz kart aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'nca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Kooperatifler Buluşması ve 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.
Etkinlikte yüksek nitelikli iş gücü ve yatırımcıları Türkiye’ye kazandırmak, stratejik alanlarda uluslararası yetenekleri çekmek amacıyla verilen turkuaz kart, ünlü İtalyan şef Danilo Zanna’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

Turkuaz Kart nedir?

Yabancılara Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı tanıyan Turkuaz Kart Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir. Kart, özellikle bilim, kültür, sanat, spor ve yatırım alanlarında ülkeye katkı sağlayan kişilere veriliyor.
Kart ilk etapta 3 yıllık geçiş süresiyle düzenlenir, sorun çıkmaması halinde süresiz hale gelir. Kart sahibinin eş ve çocukları da ikamet hakkı kazanır.

Turkuaz Kart kimlere verilir?

Yüksek eğitimli, mesleki deneyimi olan yabancılara,
Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan sanatçı, sporcu, bilim insanlarına,
Yatırım yapan ve istihdam oluşturan kişilere verilir.
