Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan şef Danilo Zanna'ya 'Turkuaz Kart' verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Kooperatifler Buluşması ve 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi Tanıtım... 19.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'nca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Kooperatifler Buluşması ve 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.Etkinlikte yüksek nitelikli iş gücü ve yatırımcıları Türkiye’ye kazandırmak, stratejik alanlarda uluslararası yetenekleri çekmek amacıyla verilen turkuaz kart, ünlü İtalyan şef Danilo Zanna’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.Turkuaz Kart nedir?Yabancılara Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı tanıyan Turkuaz Kart Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir. Kart, özellikle bilim, kültür, sanat, spor ve yatırım alanlarında ülkeye katkı sağlayan kişilere veriliyor.Kart ilk etapta 3 yıllık geçiş süresiyle düzenlenir, sorun çıkmaması halinde süresiz hale gelir. Kart sahibinin eş ve çocukları da ikamet hakkı kazanır.Turkuaz Kart kimlere verilir?

