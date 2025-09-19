https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/cumhurbaskani-erdogan-italyan-sef-danilo-zannaya-turkuaz-kart-verdi-1099518724.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan şef Danilo Zanna'ya 'Turkuaz Kart' verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan şef Danilo Zanna'ya 'Turkuaz Kart' verdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Kooperatifler Buluşması ve 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi Tanıtım... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T21:57+0300
2025-09-19T21:57+0300
2025-09-19T21:57+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
danilo zanna
şef
i̇talyan şef
turkuaz kart
turkuaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099517895_0:272:2717:1800_1920x0_80_0_0_429c8a3f1d427d6ff73e0e5bed207226.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'nca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Kooperatifler Buluşması ve 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.Etkinlikte yüksek nitelikli iş gücü ve yatırımcıları Türkiye’ye kazandırmak, stratejik alanlarda uluslararası yetenekleri çekmek amacıyla verilen turkuaz kart, ünlü İtalyan şef Danilo Zanna’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.Turkuaz Kart nedir?Yabancılara Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı tanıyan Turkuaz Kart Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir. Kart, özellikle bilim, kültür, sanat, spor ve yatırım alanlarında ülkeye katkı sağlayan kişilere veriliyor.Kart ilk etapta 3 yıllık geçiş süresiyle düzenlenir, sorun çıkmaması halinde süresiz hale gelir. Kart sahibinin eş ve çocukları da ikamet hakkı kazanır.Turkuaz Kart kimlere verilir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/trump-erdogani-25-eylulde-beyaz-sarayda-agirlayacagim-1099517548.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099517895_0:6:2717:2044_1920x0_80_0_0_7e53eabf2c0f5243bc35f9a65f5fc93e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, danilo zanna, şef, i̇talyan şef, turkuaz kart, turkuaz
recep tayyip erdoğan, danilo zanna, şef, i̇talyan şef, turkuaz kart, turkuaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan şef Danilo Zanna'ya 'Turkuaz Kart' verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Kooperatifler Buluşması ve 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi Tanıtım Törenine katıldı. Programda İtalyan şef Danilo Zanna, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden turkuaz kart aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'nca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Kooperatifler Buluşması ve 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.
Etkinlikte yüksek nitelikli iş gücü ve yatırımcıları Türkiye’ye kazandırmak, stratejik alanlarda uluslararası yetenekleri çekmek amacıyla verilen turkuaz kart, ünlü İtalyan şef Danilo Zanna’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.
Yabancılara Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı tanıyan Turkuaz Kart Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir. Kart, özellikle bilim, kültür, sanat, spor ve yatırım alanlarında ülkeye katkı sağlayan kişilere veriliyor.
Kart ilk etapta 3 yıllık geçiş süresiyle düzenlenir, sorun çıkmaması halinde süresiz hale gelir. Kart sahibinin eş ve çocukları da ikamet hakkı kazanır.
Turkuaz Kart kimlere verilir?
Yüksek eğitimli, mesleki deneyimi olan yabancılara,
Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan sanatçı, sporcu, bilim insanlarına,
Yatırım yapan ve istihdam oluşturan kişilere verilir.