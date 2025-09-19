Ceyhun Bozkurt yanıtladı: 'İsrail, Türkiye'yi doğrudan hedef alır mı?'

IDF’nin resmi sitesinde bir fotoğraf paylaşıldı. İran harekatını gösteriyor. Orada askeri kıyafetlerle 3-4 kişi bir haritaya bakıyorlar. Orada birinin işaret ettiği bir yer var, orası Türkiye. İsrail resmi internet sitelerinde yayınlandı. Türkiye öne çıkıyor. İsrail’in saldırganlığı noktasında hedeflerden bir tanesi Türkiye. Türkiye’yi doğrudan hedef alır mı? Şüpheli. Kişisel kanaatim, Türkiye ile doğrudan mücadeleyi düşündüğünü sanmıyorum İsrail’in. Veriler de o yönde bir çok uzman da öyle söylüyor. Doğrudan karşı karşıya gelmez ama şunu yapacaktır: Suriye’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs Adası’nda Türkiye’yi durdurmaya çalışacak bazı hamleler yapabilir. Ne yapabilir? Rum kesimine hava savunma sistemleri gönderiyor. O sistemler, Rumları Türklere karşı kışkırtma ve olası Rum saldırısına karşı ki böyle bir ihtimal yok değil. İsrail’in Kıbrıs Adası üzerinden Türkiye’ye karşı özellikle KKTC merkezli bir merkezli şeyi olacaktır. Hava savunma sistemi dediğimiz noktada Rumlar’a destek amacıyla koyabilir. Türkiye, Geçit Kale’ye SİHA üssü kuruyor. Türkiye bu hazırlıkları yaparken Kıbrıs Türkü’nün gardını düşürme amaçlı psikolojik harp başlayacak ve Rumlar da silahlandırılacak. Hava savunma sistemleri radarlarla çalışır. Bu nedenle Türkiye’yi ve bölgedeki hareketliliği izleyecek. İsrail’in Türkiye ile mücadele edeceği yerlerden bir tanesi Kıbrıs sahası, Doğu Akdeniz sahası ve Suriye sahası olacaktır. Türkiye ile İsrail’in mücadelesi sürecek.