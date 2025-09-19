'Bir Umut' filmi ‘iyilik iyidir’ demek için çekildi

Bu rol bana gerçek bir hediye gibi geldi. Mustafa Uslu aradığında hikâyeyi dinler dinlemez kalbim hızlandı ve ‘Gülsüm Anne’yi oynayabilmek için içimden ‘ne olur olsun’ dedim. Hazırlık için çok az vaktim vardı. Berlin’de yaşıyorum, bir yandan dizim sürüyordu ama ben Gülsüm Kabadayı’yı ‘taklit etmek’ yerine kalbini taşımayı seçtim. Bu yüzden onunla özellikle çekimlerin ortasında tanıştım.

Türk annelerinin fedakarlığını dünyaya gösterebilmek, dindar ve milliyetçi bir annenin bir Rus çocuğuna kucak açmasının barışa nasıl kapı araladığını hissettirmek istedim. Sete her gün planlı, disiplinli gittim. Ellerime, ayaklarıma her gün kına yaktım çünkü o Gülsüm annenin dokusuydu. En çok içimi delen sahneler, hastanede Umut’la ilk karşılaşma ve onun için vazgeçmeden yürüdüğüm, denediğim, yeniden denediğim anlar oldu. Filmde hem çok ağlayacaksınız hem de çok güleceksiniz. Bu rol, kariyerimde unutulmaz bir yer açtı. Kadınların ve annelerin sinemada kendini göreceğine inanıyorum. ‘Bir Umut’ benim için sevgiyi ve barışı davet eden bir film. 7 Kasım’ı büyük bir heyecanla bekliyorum.