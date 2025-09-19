https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/astronomlar-dogrularsa-bir-ilk-olacak-dunya-benzeri-yasanabilir-gezegen-1099511463.html

Astronomlar doğrularsa bir ilk olacak: Dünya benzeri ‘yaşanabilir’ gezegen

Astronomlar, ön gözlemleri daha detaylı analizlerle doğrulanırsa, bir öte gezegende Dünya benzeri bir atmosferin varlığını ilk kez doğrulamaya çok yakın... 19.09.2025, Sputnik Türkiye

Gezegen, Dünya’dan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gezegen sistemi içinde yer alıyor. Bu sistemi, beş Belçikalı astronom 2016 yılında keşfetti ve en sevdikleri bira markasından esinlenerek adlandırdı. O tarihten beri sistem yoğun şekilde inceleniyor.Astronom Nestor Espinoza. “Gezegenin içinde bulunduğu sistemin yıldızı çok, çok küçük, neredeyse Jüpiter boyutunda ve etrafında en az yedi kayalık gezegen dönüyor. Bunlardan üçü, yaşanabilir bölge dediğimiz yerde yer alıyor” dedi.Kendi yıldızı etrafında çok hızlı dönüyorEspinoza ve meslektaşları, sistemde yıldızdan dördüncü sıradaki gezegen TRAPPIST-1'e odaklandı ve bulgularını geçen hafta The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınladılar.Astronom Espinoza olası keşifle ilgili çalışmaları şöyle değerlendirdi:TRAPPIST-1, boyut olarak Dünya’ya benziyor ve yıldızının etrafında altı günde bir dönüyor. Bu, Dünya’nın Güneş’in etrafında dönme hızından çok daha hızlı. Bunun nedeni, yıldızın Güneş’ten çok daha küçük olması ve gezegenlerin hepsinin ona yakın dönmesi.

