https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/astronomlar-dogrularsa-bir-ilk-olacak-dunya-benzeri-yasanabilir-gezegen-1099511463.html
Astronomlar doğrularsa bir ilk olacak: Dünya benzeri ‘yaşanabilir’ gezegen
Astronomlar doğrularsa bir ilk olacak: Dünya benzeri ‘yaşanabilir’ gezegen
Sputnik Türkiye
Astronomlar, ön gözlemleri daha detaylı analizlerle doğrulanırsa, bir öte gezegende Dünya benzeri bir atmosferin varlığını ilk kez doğrulamaya çok yakın... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T16:07+0300
2025-09-19T16:07+0300
2025-09-19T16:07+0300
yaşam
trappist-1
dünya
james webb
haberler
jüpiter
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099511308_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6e183c49a3ce9fd6cc4a9c1cd8aff534.jpg
Gezegen, Dünya’dan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gezegen sistemi içinde yer alıyor. Bu sistemi, beş Belçikalı astronom 2016 yılında keşfetti ve en sevdikleri bira markasından esinlenerek adlandırdı. O tarihten beri sistem yoğun şekilde inceleniyor.Astronom Nestor Espinoza. “Gezegenin içinde bulunduğu sistemin yıldızı çok, çok küçük, neredeyse Jüpiter boyutunda ve etrafında en az yedi kayalık gezegen dönüyor. Bunlardan üçü, yaşanabilir bölge dediğimiz yerde yer alıyor” dedi.Kendi yıldızı etrafında çok hızlı dönüyorEspinoza ve meslektaşları, sistemde yıldızdan dördüncü sıradaki gezegen TRAPPIST-1'e odaklandı ve bulgularını geçen hafta The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınladılar.Astronom Espinoza olası keşifle ilgili çalışmaları şöyle değerlendirdi:TRAPPIST-1, boyut olarak Dünya’ya benziyor ve yıldızının etrafında altı günde bir dönüyor. Bu, Dünya’nın Güneş’in etrafında dönme hızından çok daha hızlı. Bunun nedeni, yıldızın Güneş’ten çok daha küçük olması ve gezegenlerin hepsinin ona yakın dönmesi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/dunyanin-cekirdeginin-altinda-800-kilometrelik-dev-yapilar-kesfedildi-insanlik-tarihi-kokten-1099504958.html
trappist-1
jüpiter
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099511308_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_61817653560ad559d45e8c73e0f53f81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya, gezegen, yaşanabilir gezegenler,
dünya, gezegen, yaşanabilir gezegenler,
Astronomlar doğrularsa bir ilk olacak: Dünya benzeri ‘yaşanabilir’ gezegen
Astronomlar, ön gözlemleri daha detaylı analizlerle doğrulanırsa, bir öte gezegende Dünya benzeri bir atmosferin varlığını ilk kez doğrulamaya çok yakın olabilirler.
Gezegen, Dünya’dan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gezegen sistemi içinde yer alıyor. Bu sistemi, beş Belçikalı astronom 2016 yılında keşfetti ve en sevdikleri bira markasından esinlenerek adlandırdı. O tarihten beri sistem yoğun şekilde inceleniyor.
Astronom Nestor Espinoza. “Gezegenin içinde bulunduğu sistemin yıldızı çok, çok küçük, neredeyse Jüpiter boyutunda ve etrafında en az yedi kayalık gezegen dönüyor. Bunlardan üçü, yaşanabilir bölge dediğimiz yerde yer alıyor” dedi.
Kendi yıldızı etrafında çok hızlı dönüyor
Espinoza ve meslektaşları, sistemde yıldızdan dördüncü sıradaki gezegen TRAPPIST-1'e odaklandı ve bulgularını geçen hafta The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınladılar.
Astronom Espinoza olası keşifle ilgili çalışmaları şöyle değerlendirdi:
Üç yıl önce, James Webb fırlatılmadan önce, bu tür çalışmalar bilim kurgu olarak görülüyordu. Şimdi, TRAPPIST-1 e’nin ne tür bir atmosfere sahip olabileceğini görebileceğimizden oldukça eminim ve eğer Dünya benzeri bir atmosfere sahipse, bunu anlayabileceğiz.
TRAPPIST-1, boyut olarak Dünya’ya benziyor ve yıldızının etrafında altı günde bir dönüyor. Bu, Dünya’nın Güneş’in etrafında dönme hızından çok daha hızlı. Bunun nedeni, yıldızın Güneş’ten çok daha küçük olması ve gezegenlerin hepsinin ona yakın dönmesi.