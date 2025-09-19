Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/afad-duyurdu-balikesirde-35-buyuklugunde-deprem--1099503656.html
AFAD duyurdu, İstanbul'da da hissedildi: Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu, İstanbul'da da hissedildi: Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Balıkesir Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da bazı bölgelerde hissedildi. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T12:59+0300
2025-09-19T13:07+0300
son depremler
balıkesir
afad
sındırgı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.26'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 9.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
balıkesir
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
balıkesir, afad, sındırgı
balıkesir, afad, sındırgı

AFAD duyurdu, İstanbul'da da hissedildi: Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

12:59 19.09.2025 (güncellendi: 13:07 19.09.2025)
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
Abone ol
Balıkesir Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da bazı bölgelerde hissedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.26'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 9.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала