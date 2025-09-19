https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/afad-duyurdu-balikesirde-35-buyuklugunde-deprem--1099503656.html
AFAD duyurdu, İstanbul'da da hissedildi: Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da bazı bölgelerde hissedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.26'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 9.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
12:59 19.09.2025 (güncellendi: 13:07 19.09.2025)
Balıkesir Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da bazı bölgelerde hissedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.26'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 9.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.