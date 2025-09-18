Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Ermenistan'ın bir an önce uzlaşmasını destekliyoruz
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
© Sputnik / Максим Блинов
Abone ol
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye ile Ermenistan arasında Erivan'da gerçekleştirilen özel temsilciler görüşmesine atıfta bulunarak Rusya'nın Güney Kafkasya'da kalıcı barış için Ermenistan ve Türkiye'nin en kısa sürede uzlaşmasını desteklediğini ifade etti.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için Türkiye ile Ermenistan arasında en kısa sürede uzlaşma sağlanmasını desteklediğini ifade etti.
Rus diplomat, Türkiye-Ermenistan müzakerelerinin ilk turunun Ocak 2022'de Moskova'da gerçekleştirildiğini hatırlatarak şu cümleleri kaydetti:
‘3+3’ formatı çerçevesinde olmak üzere, bu çabalara destek vermeye devam etmeye hazırız. Ankara ile Erivan arasında varılacak anlaşmalarda, sahadaki gerçekliklerin ve Güney Kafkasya’daki komşuların çıkarlarının dikkate alınmasını umuyoruz.
Zaharova açıklamasında, bu karmaşık müzakere sürecinde dış aktörlerin yıkıcı müdahalelerinin engellenmesinin de büyük önem taşıdığının altını çizdi.
13 Eylül’de Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesinden sorumlu özel temsilcisi Serdar Kılıç, Ermenistan’ı ziyaret etmişti. Kılıç, Türkiye sınırındaki Margara sınır kapısında, Ermenistan’ın özel temsilcisi ve Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan tarafından karşılanmıştı. Taraflar, 1 Temmuz 2022'de varılan ve sınır geçişine ilişkin olan anlaşmaların hayata geçirilmesinin hızlandırılması da dahil olmak üzere, ilişkilerin normalleşmesine dair temel konuları ele almıştılar. Daha sonra Kılıç, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmeler gerçekleştirmişti.
'Ukrayna, çatışmaya harcadığı parayla pek çok şey inşa edebilirdi'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin her gün çatışmaya harcadığı paralarla Ukrayna'nın pek çok şeyi inşa edebileceğini söyledi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Andriy Gnatov’un çatışmanın Kiev'e günlük maliyeti 172 milyon dolar olduğu açıklamasında atıfta bulunan Zaharova, şu cümleleri kaydetti:
Bir gün, 172 milyon dolar. Bu parayla Ukrayna neler yapabilirdi, bir düşünün! Eğer o tatlı dilli, ikna edici Britanyalı ve diğer Anglo-Saksonların sözlerine kanmasaydı... Ama mesele şu ki, Ukrayna’yı barışçıl yollarla geliştirmek gerekseydi, kim onlara bu parayı verirdi ki?
Zaharova konuşmasının bu bölümünü, söz konusu bu paraların Kiev’e Ukrayna’yı yok etmesi için verdiğini dile getirerek tamamladı.
'Ukrayna'nın gerçek güvenlik garantisi nükleer silahsız ve blok dışı statüdür'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın güvenliği için en gerçekçi garantinin nükleer silahsız ve askeri bloklara dahil olmayan bir statüye sahip olması olduğunu söyledi.
Zaharova konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Ukrayna için gerçek güvenlik garantisinin ne olduğunu hatırlatayım: Bu, ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini ve devlet yapısını şekillendiren temel belgelere geri dönmesidir. Bu belgelerde Ukrayna’nın nükleer silahsız, tarafsız ve blok dışı statüsü açıkça belirtilmiştir.
'İsrail'in müzakere masasına oturmaya niyeti yok'
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova açıklamasında ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik yürüttüğü askeri harekâta da değindi.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
Bütün bu gelişmeler, şehirde kalan yerel halk arasında panik yarattı.Böylesine ciddi endişe uyandıran bir adımın sonuçları ortada: sivil can kayıplarında artışa ve zaten felaket boyutunda olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açacaktır. Doha’ya yapılan son hava saldırısıyla birlikte, Gazze’deki bu yeni gerilim dalgası, İsrail’in -açıkçası bunu söylemek bile istemiyorum- davranışlarına bakılırsa, sorunu güç kullanarak çözme planlarını yansıttığını gösteriyor. Bu, inanılmaz derecede acımasız ve korkunç bir eylem olur.
Bu tutum, müzakere masasına dönme niyetinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor ve bunun sonucu olarak sivil kayıplar daha da artacaktır.