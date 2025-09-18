Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Ermenistan'ın bir an önce uzlaşmasını destekliyoruz

Bütün bu gelişmeler, şehirde kalan yerel halk arasında panik yarattı.Böylesine ciddi endişe uyandıran bir adımın sonuçları ortada: sivil can kayıplarında artışa ve zaten felaket boyutunda olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açacaktır. Doha’ya yapılan son hava saldırısıyla birlikte, Gazze’deki bu yeni gerilim dalgası, İsrail’in -açıkçası bunu söylemek bile istemiyorum- davranışlarına bakılırsa, sorunu güç kullanarak çözme planlarını yansıttığını gösteriyor. Bu, inanılmaz derecede acımasız ve korkunç bir eylem olur.

Bu tutum, müzakere masasına dönme niyetinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor ve bunun sonucu olarak sivil kayıplar daha da artacaktır.