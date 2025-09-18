Hindistan’da sel felaketleri: Muson sezonunda toplam ölü sayısı 1500’e yaklaştı

Hindistan’da 15-16 Eylül’de kuzeydeki Uttarakhand ve Himachal Pradesh eyaletlerinde meydana gelen seller en az 18 kişinin ölümüne yol açtı.
16 kişi kayboldu, binlerce kişi mahsur kaldı. Assam eyaletinde yeni sel felaketi yaşanıyor.
Haziran ayında başlayan muson döneminden bu yana ülke genelinde yaklaşık 1.500 kişi yağmur, heyelan ve bunlara bağlı trafik kazaları nedeniyle yaşamını yitirdi.
Binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Haziran’dan bu yana en az 15 Hindistan eyaleti şiddetli sellerden etkilendi ve milyonlarca insan zarar gördü. En ağır darbeyi alan eyaletler arasında Himachal Pradesh, Kerala, Bihar, Pencap ve Cammu Keşmir yer alıyor.
Yardım kuruluşu Caritas India’nın afet yardımı ve yönetim biriminin başındaki Navneet Yadav, “Bu yıl en çok Himachal Pradesh etkilendi, 400 ölüm yaşandı. Kerala’da 335, Andhra Pradesh’te 258, Cammu Keşmir’de 130, Bihar’da 98 ve Pencap’ta 55 kişi hayatını kaybetti” dedi.
