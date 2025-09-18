Türkiye
Hindistan’da sel felaketleri: Muson sezonunda toplam ölü sayısı 1500’e yaklaştı
Hindistan’da sel felaketleri: Muson sezonunda toplam ölü sayısı 1500’e yaklaştı
Sputnik Türkiye
Hindistan’ın Assam eyaletine bağlı Golaghat bölgesinde aralıksız yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Muson sezonu başladığından bu yana ülkede yaklaşık 1500... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
hindistan, sel, sel felaketi, fotoğraf, muson, muson yağmurları
hindistan, sel, sel felaketi, fotoğraf, muson, muson yağmurları

Hindistan'da sel felaketleri: Muson sezonunda toplam ölü sayısı 1500'e yaklaştı

15:10 18.09.2025
Abone ol
Hindistan’ın Assam eyaletine bağlı Golaghat bölgesinde aralıksız yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Muson sezonu başladığından bu yana ülkede yaklaşık 1500 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’da 15-16 Eylül’de kuzeydeki Uttarakhand ve Himachal Pradesh eyaletlerinde meydana gelen seller en az 18 kişinin ölümüne yol açtı.
Hindistan'da Sel Felaketleri - Sputnik Türkiye
1/6
Hindistan’da 15-16 Eylül’de kuzeydeki Uttarakhand ve Himachal Pradesh eyaletlerinde meydana gelen seller en az 18 kişinin ölümüne yol açtı.
16 kişi kayboldu, binlerce kişi mahsur kaldı. Assam eyaletinde yeni sel felaketi yaşanıyor.
Hindistan'da Sel Felaketleri - Sputnik Türkiye
2/6
16 kişi kayboldu, binlerce kişi mahsur kaldı. Assam eyaletinde yeni sel felaketi yaşanıyor.
Haziran ayında başlayan muson döneminden bu yana ülke genelinde yaklaşık 1.500 kişi yağmur, heyelan ve bunlara bağlı trafik kazaları nedeniyle yaşamını yitirdi.
Hindistan'da Sel Felaketleri - Sputnik Türkiye
3/6
Haziran ayında başlayan muson döneminden bu yana ülke genelinde yaklaşık 1.500 kişi yağmur, heyelan ve bunlara bağlı trafik kazaları nedeniyle yaşamını yitirdi.
Binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Hindistan'da Sel Felaketleri - Sputnik Türkiye
4/6
Binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Haziran’dan bu yana en az 15 Hindistan eyaleti şiddetli sellerden etkilendi ve milyonlarca insan zarar gördü. En ağır darbeyi alan eyaletler arasında Himachal Pradesh, Kerala, Bihar, Pencap ve Cammu Keşmir yer alıyor.
Hindistan'da Sel Felaketleri - Sputnik Türkiye
5/6
Haziran’dan bu yana en az 15 Hindistan eyaleti şiddetli sellerden etkilendi ve milyonlarca insan zarar gördü. En ağır darbeyi alan eyaletler arasında Himachal Pradesh, Kerala, Bihar, Pencap ve Cammu Keşmir yer alıyor.
Yardım kuruluşu Caritas India’nın afet yardımı ve yönetim biriminin başındaki Navneet Yadav, “Bu yıl en çok Himachal Pradesh etkilendi, 400 ölüm yaşandı. Kerala’da 335, Andhra Pradesh’te 258, Cammu Keşmir’de 130, Bihar’da 98 ve Pencap’ta 55 kişi hayatını kaybetti” dedi.
Hindistan'da Sel Felaketleri - Sputnik Türkiye
6/6
Yardım kuruluşu Caritas India’nın afet yardımı ve yönetim biriminin başındaki Navneet Yadav, “Bu yıl en çok Himachal Pradesh etkilendi, 400 ölüm yaşandı. Kerala’da 335, Andhra Pradesh’te 258, Cammu Keşmir’de 130, Bihar’da 98 ve Pencap’ta 55 kişi hayatını kaybetti” dedi.
