Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev değişimi

Ali Erbaş dönemi bitti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süreli Diyanet İşleri Başkanı olan Ali Erbaş'ın yerine Safi Arpaguş atandı. Ali Erbaş, Ayasofya’da kılıçla hutbe vermişti. Özgeçmişinde İngilizce, Arapça, Fransızca bildiği yazsa da İngilizce’yi de eline yazılmış metinleri hutbe tonlamasıyla okur gibi okuduğunu gördük. Bir törende elinin içine yazdığı basit bir duayı kopyadan okurken Cumhurbaşkanı’nın yan gözle hayretle baktığı görüntü hafızalarda. Üstelik israf haramdır nutukları atılırken Diyanet personeliyle lüks kahvaltı ve yemekler düzenlendi, kurum ve valilik tesisleri dururken beş yıldızlı otellerde toplantılar yapıldı. Avrupa’da da beş yıldızlı otellerde programlar sürdü, en son Norveç fiyortlarında gezdi.