Barış Terkoğlu: 'Siloam Yazıtı, hassas koruma altında'
Barış Terkoğlu: 'Siloam Yazıtı, hassas koruma altında'
2700 yıllık Siloam yazıtları İsrail için neden önemli? Siloam Yazıtı Türkiye’den kaç kez istendi? Siloam Yazıtı şu an nerede? 18.09.2025, Sputnik Türkiye
Barış Terkoğlu: 'Siloam Yazıtı, hassas koruma altında'
13:16 18.09.2025 (güncellendi: 14:03 18.09.2025)
2700 yıllık Siloam yazıtları İsrail için neden önemli? Siloam Yazıtı Türkiye’den kaç kez istendi? Siloam Yazıtı şu an nerede?
Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Radyo Sputnik’te Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programında Siloam Yazıtı etrafındaki tarih-siyaset bağını ve son gerilimi anlattı; yazıtın İstanbul Arkeoloji Müzeleri envanterine 1882’de Osman Hamdi Bey tarafından dahil edildiğini, eserin bugün restorasyon nedeniyle depoda ve sıkı koruma altında tutulduğunu aktardı.
Terkoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:
Netanyahu’nun Erdoğan’ı hedef alan son çıkışını, ABD Dışişleri Bakanı’nın da bulunduğu Antik Kudüs/Davut Şehri–Hacılar Yolu açılışında yapması tesadüf değil. Burada ikinci tapınak ve hacı yoluna dayanan arkeolojik anlatıyla Kudüs’te 2 bin 500 yılı aşan Yahudi varlığı tezi kuruluyor ve Siloam Yazıtı da bunu besleyen bir sembole dönüştürülüyor. Kuşatma günlerinde Kudüs’e su taşıyan tünelin iki uçtan kazılıp işçilerin buluştuğu anı betimleyen bu yazıt, Tevrat’taki hikâyeye 'tarihsel kanıt' muamelesi görüyor.
'İsrail, 1990’lı yıllardan beri yazıtı istiyor'
"Yazıt, 1882’de Osman Hamdi Bey tarafından İstanbul’a getirildi" diyen Terkoğlu, sözlerini şöyle sürsürdü:
Bugün Arkeoloji Müzeleri’nde ilgili bölüm tadilatta olduğu için depoda, Kültür Bakanlığı gözetiminde ve MİT’in dâhil olduğu hassas koruma altında. Netanyahu’nun çıkışından sonra güvenlik seviyesi artırılıyor. İsrail tarafı 1990’lardan beri defalarca yazıtı istedi. 1998’de Netanyahu, Mesut Yılmaz’a 'müzelerimizdeki Osmanlı eserleri karşılığında verin' teklifini iletti. 2007 -2008 ve başka tarihlerde de talepler geldi ama Türkiye o dönem 'Osmanlı toprağında bulundu, devlet envanterinde' diyerek her seferinde reddetti.
"Netanyahu’nun Kudüs bir daha bölünmeyecek mesajı, BM sürecinde Batı Şeria–Gazze ve Doğu Kudüs’ü başkent sayan bir Filistin devletinin tanınmasını durdurmaya dönük" ifadelerini kullanan Terkoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:
ABD’deki mesiyanik–evanjelik çevrelerle kurulan ortak söylem “üçüncü tapınak” ütopyası üzerinden güçlendiriliyor. Türkiye’de Filistin konusunda geniş bir toplumsal mutabakat varken Siloam, arkeolojiden çok güncel siyasetin sembolüne dönüşmüş durumda. İsrail’in Suriye, Lübnan, Yemen, Katar örneklerinde gördüğümüz tek yanlılık çizgisi sürdükçe de İbrahim Anlaşmaları dahil kalıcı barış beklentisi zayıf kalıyor.