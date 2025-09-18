https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/baris-terkoglu-siloam-yaziti-hassas-koruma-altinda-1099467392.html

Barış Terkoğlu: 'Siloam Yazıtı, hassas koruma altında'

Barış Terkoğlu: 'Siloam Yazıtı, hassas koruma altında'

2700 yıllık Siloam yazıtları İsrail için neden önemli? Siloam Yazıtı Türkiye'den kaç kez istendi? Siloam Yazıtı şu an nerede? 18.09.2025

2025-09-18T13:16+0300

2025-09-18T13:16+0300

2025-09-18T14:03+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099466912_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3286b3583ac534c62768c0ab6b569d5a.jpg

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Radyo Sputnik’te Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programında Siloam Yazıtı etrafındaki tarih-siyaset bağını ve son gerilimi anlattı; yazıtın İstanbul Arkeoloji Müzeleri envanterine 1882’de Osman Hamdi Bey tarafından dahil edildiğini, eserin bugün restorasyon nedeniyle depoda ve sıkı koruma altında tutulduğunu aktardı.Terkoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: 'İsrail, 1990’lı yıllardan beri yazıtı istiyor'"Yazıt, 1882’de Osman Hamdi Bey tarafından İstanbul’a getirildi" diyen Terkoğlu, sözlerini şöyle sürsürdü:"Netanyahu’nun Kudüs bir daha bölünmeyecek mesajı, BM sürecinde Batı Şeria–Gazze ve Doğu Kudüs’ü başkent sayan bir Filistin devletinin tanınmasını durdurmaya dönük" ifadelerini kullanan Terkoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

