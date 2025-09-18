https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/bahcelinin-turkiye-rusya--cin-ittifaki-asyanin-giris-kapisini-tutmayi-saglar--1099480619.html
‘Bahçeli’nin Türkiye-Rusya- Çin ittifakı, Asya’nın giriş kapısını tutmayı sağlar’
‘Bahçeli’nin Türkiye-Rusya- Çin ittifakı, Asya’nın giriş kapısını tutmayı sağlar’
MHP Lideri Devlet Bahçeli Gazze konusunda İsrail- ABD ittifakına karşı Türkiye, Rusya, Çin ittifakını önerdi.
AK Parti'yle birlikte Cumhur İttifakı’nın üyesi olan MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamayla İsrail’in bölgeyi tehdit eden girişimlerine karşı Türkiye'nin Rusya ve Çin'le ittifak kurması gerektiğini söyledi. MHP Lideri Bahçeli, İsrail'in saldırganlığını devamlı genişletmesinin hem Türkiye hem de mücavir coğrafyalar aleyhine ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı. Bahçeli, ''Bu tehdit karşısında tüm ihmaller üzerinde çalışılmalı, tetikte bekleyerek son derece tedbirli ve teyakkuz içinde hareket edilmelidir'' ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli ittifak önerisini şu sözlerle açıkladı: 'Gazze büyük bir direnişe rağmen düşmek üzere'Devlet Bahçeli'nin açıklamaları Sputnik’e yorumlayan Gazeteci Sinan Sungur şunları belirtti:‘İttifak Asya’nın giriş kapısını tutmayı sağlar’ Bahçeli’nin önerdiği ittifakın kurulmasının getireceği avantajları da sıralayan Sungur sözlerini şöyle sürdürdü:
18.09.2025
MHP Lideri Devlet Bahçeli Gazze konusunda İsrail- ABD ittifakına karşı Türkiye, Rusya, Çin ittifakını önerdi. Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendiren Gazeteci Sinan Sungur MHP Lideri’nin daha önce yapmış olduğu Kudüs ittifakı önerisinin daha somut bir hal aldığını belirtti.
AK Parti'yle birlikte Cumhur İttifakı’nın üyesi olan MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamayla İsrail’in bölgeyi tehdit eden girişimlerine karşı Türkiye'nin Rusya ve Çin'le ittifak kurması gerektiğini söyledi.
MHP Lideri Bahçeli, İsrail'in saldırganlığını devamlı genişletmesinin hem Türkiye hem de mücavir coğrafyalar aleyhine ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı. Bahçeli, ''Bu tehdit karşısında tüm ihmaller üzerinde çalışılmalı, tetikte bekleyerek son derece tedbirli ve teyakkuz içinde hareket edilmelidir'' ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeli ittifak önerisini şu sözlerle açıkladı:
Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir.
'Gazze büyük bir direnişe rağmen düşmek üzere'
Devlet Bahçeli'nin açıklamaları Sputnik’e yorumlayan Gazeteci Sinan Sungur şunları belirtti:
Sayın Devlet Bahçeli yaklaşık iki yıldır, sistematik bir şekilde, İsrail’in Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğiyle Orta Doğu’da 'Büyük Orta Doğu Projesi'nin yeni bir versiyonunu uygulamaya çalıştığını tespit eden açıklamalar yapıyordu. Dolayısıyla Bahçeli’nin son iki yılda hem içeriyi hem dışarıyı değerlendirdiği açıklamaları, Türkiye’nin yakın coğrafyasını da içine alan İsrail’in Orta Doğu’yu yeniden dizayn etme planlarına karşı geliştirdiği sistematik öneriler olarak karşımıza çıkıyor. Önce 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bunu gördük. Bu süreç, Türkiye’nin içeride terörden arındırılmasının son aşaması olduğu kadar, dışarıda İsrail ve ABD kaynaklı tehditlere karşı savunma hattını sağlamlaştırma adımıydı. Bugün ise İsrail tehdidinin doğrudan bertaraf edilmesine yönelik gelişmeler gündemde. Gazze büyük bir direnişe rağmen düşmek üzere. Bunun ardından sıranın Kudüs’e, Batı Şeria’ya geleceği öngörülüyor. Kudüs ise hem sembolik hem stratejik bir merkez; aynı zamanda Filistin devletinin başkenti. Bu nedenle İsrail’in Kudüs’ten yukarıya, Şam’ın ötesine geçmemesi için bir ittifak ihtiyacı ortaya çıkmış durumda. Burada Türkiye açısından kritik nokta şudur: NATO, Atlantik sistemi veya bazı Batı ülkelerinin İsrail'e olan desteği, Türkiye'nin güvenliğini sağlamada bir müttefiklik rolü imkanı yaratmıyor. Türk devlet yöneticileri de bu gerçeğin farkında. Bahçeli de çeşitli açıklamalarıyla buna işaret ediyordu.
‘İttifak Asya’nın giriş kapısını tutmayı sağlar’
Bahçeli’nin önerdiği ittifakın kurulmasının getireceği avantajları da sıralayan Sungur sözlerini şöyle sürdürdü:
Şimdi ise Bahçeli’nin önerisi daha somut bir hâl alıyor. Türkiye'nin Rusya ve Çin’le Orta Doğu’da ittifak kurması, İsrail ve ABD'nin bölgedeki planlarını geçersiz kılabilir. Bunun iki boyutu var: Filistin'in yok edilmesini durdurmak için diplomatik baskı ve gerekirse askeri güç kullanımıyla Kudüs ve Gazze’nin savunulması… Suriye’nin bütünlüğünün korunması ve ülkedeki İsrail etkisinin ortadan kaldırılması. Bu ittifak her sahada aynı şekilde işlemeyebilir. Örneğin, Suriye’de Türkiye ve Rusya birlikte hareket ederken, Gazze konusunda Türkiye'yle Çin daha yakın işbirliği yapabilir. Akdeniz’de ise üçlü bir ortak hareket zemini doğabilir. Sonuçta Türkiye’nin İsrail’i durdurma çabası, yalnızca kendi güvenliği için değil; Orta Doğu’nun yeniden şekillendirilmesine karşı bir güvenlik hattı oluşturmak için de önemlidir. Bu, Türkiye’nin tek başına mücadele edememesinden değil, stratejik olarak Asya'nın giriş kapısını tutma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Kudüs’ten, Şam’dan ve Ankara’dan başlayan bu hattın amacı, ABD’nin bölgeye daha fazla yayılmasını engellemiştir. Nitekim geçtiğimiz yıl Bahçeli’nin dile getirdiği 'Kudüs İttifakı' kavramı da bu bağlamda anlam kazanıyor. Artık anlaşılıyor ki Kudüs İttifakı, Türkiye, Rusya ve Çin'in bölgede ortak mücadele yürütmesi ve bir ittifak kurması önerisidir. Bu öneri bir devlet politikası haline gelirse, Rusya ve Çin’in de sıcak yaklaşımlar sergileyeceği bir zemin var. Uzun vadede sadece Türkiye'ye değil adı geçen ülkeler dahil tüm Asya coğrafyası adına büyük tarihsel bir adım olur.