‘Bahçeli’nin Türkiye-Rusya- Çin ittifakı, Asya’nın giriş kapısını tutmayı sağlar’

Şimdi ise Bahçeli’nin önerisi daha somut bir hâl alıyor. Türkiye'nin Rusya ve Çin’le Orta Doğu’da ittifak kurması, İsrail ve ABD'nin bölgedeki planlarını geçersiz kılabilir. Bunun iki boyutu var: Filistin'in yok edilmesini durdurmak için diplomatik baskı ve gerekirse askeri güç kullanımıyla Kudüs ve Gazze’nin savunulması… Suriye’nin bütünlüğünün korunması ve ülkedeki İsrail etkisinin ortadan kaldırılması. Bu ittifak her sahada aynı şekilde işlemeyebilir. Örneğin, Suriye’de Türkiye ve Rusya birlikte hareket ederken, Gazze konusunda Türkiye'yle Çin daha yakın işbirliği yapabilir. Akdeniz’de ise üçlü bir ortak hareket zemini doğabilir. Sonuçta Türkiye’nin İsrail’i durdurma çabası, yalnızca kendi güvenliği için değil; Orta Doğu’nun yeniden şekillendirilmesine karşı bir güvenlik hattı oluşturmak için de önemlidir. Bu, Türkiye’nin tek başına mücadele edememesinden değil, stratejik olarak Asya'nın giriş kapısını tutma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Kudüs’ten, Şam’dan ve Ankara’dan başlayan bu hattın amacı, ABD’nin bölgeye daha fazla yayılmasını engellemiştir. Nitekim geçtiğimiz yıl Bahçeli’nin dile getirdiği 'Kudüs İttifakı' kavramı da bu bağlamda anlam kazanıyor. Artık anlaşılıyor ki Kudüs İttifakı, Türkiye, Rusya ve Çin'in bölgede ortak mücadele yürütmesi ve bir ittifak kurması önerisidir. Bu öneri bir devlet politikası haline gelirse, Rusya ve Çin’in de sıcak yaklaşımlar sergileyeceği bir zemin var. Uzun vadede sadece Türkiye'ye değil adı geçen ülkeler dahil tüm Asya coğrafyası adına büyük tarihsel bir adım olur.