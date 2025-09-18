Avukat Bengü Akşemsettinoğlu: Kartalkaya yangını sırasındaki eylemler de kastı çağrıştırıyor

“Bakanlıkla ilgili konu ayrı bir soruşturma numarasında ilerliyor. Henüz daha iddianame yazılmamış durumda onlarla ilgili. Zaten bizim en büyük isteğimiz bu dosyada onların da birleşmesi. Ben orada diğer sanıklara sorular sorarken neden bakanlıktan soruşturma izni verilenlerin de orada ifadesi alınmasın, neden tekrarlasın? Tek seferde ilerleyebilirdi. Dosyaya dahil edilmesi gerekirken daha orada gelişme olmadan bu tarafta mütalaa verilmesi bizi tedirgin ediyor.”