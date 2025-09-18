Avukat Bengü Akşemsettinoğlu: Kartalkaya yangını sırasındaki eylemler de kastı çağrıştırıyor
yeri ve zamanı
Radyo Sputnik’te Gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünün konuğu Bolu Kartalkaya yangın faciası avukatlarından Bengü Akşemsettinoğlu oldu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangın faciasına ilişkin davada esas hakkında mütalaa hazırlandı.
Gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan Avukat Bengü Akşemsettinoğlu, Kartalkaya mütalaasını Yeri ve Zamanı’nda değerlendirdi.
Deliller henüz tamamen toplanmadan mütalaanın hazırlandığını vurgulayan Akşemsettinoğlu, şöyle konuştu:
“Mütalaa çok erken hazırlanmış bir mütalaa. Kelime anlamı görüştür, mahkeme heyeti buna uymak zorunda değil. Ama yargılamalarda yüzde 80 mütalaaya uygun karar çıkar. Kanuna göre deliller tamamen toplandıktan sonra mütalaa verilebilir deniyor. Fakat biz bu dosyaya henüz girmeyen deliller olduğunu biliyoruz. Daha deliller henüz toplanmamış durumdayken nedir bu acele?”
‘Bakanlıkla ilgili konu ayrı ilerliyor, dosyaya dahil edilmeli’
“Bakanlıkla ilgili konu ayrı bir soruşturma numarasında ilerliyor. Henüz daha iddianame yazılmamış durumda onlarla ilgili. Zaten bizim en büyük isteğimiz bu dosyada onların da birleşmesi. Ben orada diğer sanıklara sorular sorarken neden bakanlıktan soruşturma izni verilenlerin de orada ifadesi alınmasın, neden tekrarlasın? Tek seferde ilerleyebilirdi. Dosyaya dahil edilmesi gerekirken daha orada gelişme olmadan bu tarafta mütalaa verilmesi bizi tedirgin ediyor.”
‘Yangın sonrası yaşananlar neredeyse kasıt’
“Bu dosyada siyasi bir durum var. Diğer dosyalarda sürecin hızlı ilerlemesi hak yerini hızlı bulacak diye düşündürtürken bu dosyada öyle diyemiyoruz. Dolayısıyla bu dosyayı hiçbir emsal kararla karşılaştırmak istemiyoruz, ilk olsun istiyoruz. Adalet yerini bulsun gerekirse bir günde bulsun. Yargılama olmasaydı demek ki her şey daha netti. Olayı yangın öncesi ve sonrası diye ikiye ayırmak lazım. Bir tek kapıları kilitlemedikleri kalmış. Yangın öncesindekiler olası kast zaten, sonrasındakiler neredeyse kasıt.”
Aileler kamuoyundan ne bekliyor?
“Hukukçu kimliğimizle vatandaş kimliğimiz iç içe girdi. Bir emsal karar bekliyoruz. Bunu da hayalperest bir şekilde beklemiyoruz. Bunu bir taksir kalıbına sokmak hiçbir vicdana uymaz. Ailelerin tüm çabası da bu yönde. Bu mütalaa içler acısı bir mütalaa.”