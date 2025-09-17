https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/universite-girisine-hgs-geliyor-arac-girislerinde-ucret-alinacak-1099448426.html

Üniversite girişine HGS geliyor: Araç girişlerinde ücret alınacak

Üniversite girişine HGS geliyor: Araç girişlerinde ücret alınacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kampüs içi güvenlik ve düzeni artırmak amacıyla uzun süredir üzerinde çalıştığı HGS Park sistemini hayata geçirdi.

Uludağ Üniversitesi, kampüs içinde yaşanan araç trafiği ve park sorunu nedeniyle girişlere HGS sistemi getirdi.Rektörlük binasında düzenlenen basın toplantısında BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, günde ortalama 12 bin aracın giriş yaptığı kampüste güvenlik ve trafik yükünün giderek arttığını belirterek, HGS Park sisteminin bu sorunlara kalıcı çözüm getireceğini söyledi. Yılmaz, yeni sistemle birlikte düzensiz park ve trafik karmaşasının önüne geçileceğini vurgularken, öğrencilerin güvenlik endişelerinin en öncelikli gündemleri olduğunu ifade etti. Ayrıca, sistemden elde edilecek gelirlerin öğrenci bursları, araştırma altyapısı ve akademik çalışmalara aktarılacağını açıkladı.Sistemin detaylarını paylaşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ise HGS Park’ın 19 Eylül Cuma günü saat 00.00 itibarıyla uygulamaya gireceğini duyurdu. Çiftçi, kampüsün transit geçişlerden arındırılacağını, giriş-çıkışların yüksek çözünürlüklü kameralarla kontrol altına alınacağını belirtti. Hastane ziyaretçileri için ilk bir saatin ücretsiz olacağını da açıkladı.

