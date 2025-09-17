https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/trumpin-tarifeleri-japonyayi-vurdu-abdye-ihracatta-sert-dusus-1099442168.html

Trump’ın tarifeleri Japonya’yı vurdu: ABD’ye ihracatta sert düşüş yaşanıyor

Japonya’nın ABD’ye ihracatı Ağustos ayında yüzde 13.8 düşerek son 5 ayın en sert kaybını yaşadı. Otomobil sektörü en büyük darbeyi aldı. 17.09.2025, Sputnik Türkiye

Japonya’nın ABD’ye yaptığı ihracat, Başkan Donald Trump’ın otomobil ve yedek parçalara getirdiği yüksek gümrük vergileri nedeniyle büyük darbe aldı. Ağustos verilerine göre, Japonya’dan ABD’ye satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8 azaldı.Başlangıçta yüzde 27.5 olarak uygulanan gümrük vergisi geçtiğimiz hafta yüzde 15’e çekildi. Ancak bu oran, daha önceki yüzde 2.5’lik düşük seviyeden hala çok uzak. Japon otomotiv devleri için ABD pazarındaki maliyetler ciddi biçimde artmış durumda.Dünya ticaretinde tablo Genel ihracat rakamlarında Japonya sadece yüzde 0.1’lik küçük bir düşüş yaşadı. Avrupa ve Orta Doğu’ya yapılan satışlardaki artış bu kaybı dengeledi. Öte yandan ithalat cephesinde tablo karışık. Çin’den yapılan ithalat yüzde 2.1 artarken, Çin’e ihracat yüzde 0.5 düştü. ABD’den ithalat ise tam yüzde 11.6 artış gösterdi. Ticaret uzmanları, ABD’nin uyguladığı bu yüksek tarifelerin uzun vadede hem Japon üreticileri hem de Amerikalı tüketicileri zor durumda bırakacağı görüşünde.Gıda ve gemi satışları yükselişte Daralan otomotiv pazarının aksine, Japonya’nın gıda ihracatı yüzde 18 artış, gemi satışları ise yüzde 25’e yakın büyüme kaydetti. Bilgisayar ithalatında yüzde 35, uçaklarda ise yüzde 21 yükseliş dikkat çekti.

