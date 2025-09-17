https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/samimi-aciklamalari-gundem-oldu-bir-avuc-uzumle-aksami-gecirdigim-geceler-oldu-1099425549.html
Samimi açıklamaları gündem oldu: Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu
Samimi açıklamaları gündem oldu: Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu
Ajda Pekkan'ın kendi gibi sanatçı olan Semiramis Pekkan, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarıyla gündem oldu. Sinema oyuncusu ve ses sanatçısı Pekkan 35 yıllık...
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın kendi gibi sanatçı olan kız kardeşi Semiramis Pekkan, samimi açıklamalarıyla gündeme oturdu. BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Semiramis Pekkan, evliliği, meslek hayatı ve yaşamıyla ilgili açıklamalar yaptı. Meslek hayatımın başında zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Semiramis Pekkan "Açlığın ne demek olduğunu biliyorum. Çok zevkle yaptım tiyatroyu ama yaptığım meslek beni doyurmuyordu. Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu" ifadelerini kullandı. "Bana yalan söylediler, Ben böyleyim, Senden Vazgeçemem" gibi ünlü şarkıları seslendiren Pekkan Hintli milyarder Gulu Lalvani ile 35 yıllık evliliğin ardından yollarına ayırmıştı. Boşanmasına ilişkin detay veren Semiramis Pekkan şu ifadeleri kullandı:Ablası Ajda Pekkan hakkında ise ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:"O bir yıldız olarak gelmiş. Ben de bu tür gelmişim."
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın kendi gibi sanatçı olan kız kardeşi Semiramis Pekkan, samimi açıklamalarıyla gündeme oturdu. BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Semiramis Pekkan, evliliği, meslek hayatı ve yaşamıyla ilgili açıklamalar yaptı.
Meslek hayatımın başında zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Semiramis Pekkan "Açlığın ne demek olduğunu biliyorum. Çok zevkle yaptım tiyatroyu ama yaptığım meslek beni doyurmuyordu. Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu" ifadelerini kullandı.
"Bana yalan söylediler, Ben böyleyim, Senden Vazgeçemem" gibi ünlü şarkıları seslendiren Pekkan Hintli milyarder Gulu Lalvani ile 35 yıllık evliliğin ardından yollarına ayırmıştı. Boşanmasına ilişkin detay veren Semiramis Pekkan şu ifadeleri kullandı:
"Gulu beyle evliliğimde korkularım vardı. Benim korkum, hep oğlumdu. Biraz daha büyümesini bekledim ayrılmak için. Beni seven bir insandı ama hayat görüşlerimiz yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Çok daha önce hareket edebilirdim ama evladım benim için çok önemliydi. Onun için orada biraz daha uzun durdum. O benim şahane adam bile ayrılırken sıkıntı yarattı. Yaratmadığını söylersem yalan olur"
Ablası Ajda Pekkan hakkında ise ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:
"O bir yıldız olarak gelmiş. Ben de bu tür gelmişim."