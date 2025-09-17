Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: ‘Tarımda kullanılan sudan tasarruf yapsak tüm kentlerin suyunu karşılayabiliriz’

“Biz böyle kısa ve gösterişli çözünmeleri çok seviyoruz. Bildiğiniz gibi biz suyun yüzde 75'ini tarımda kullanıyoruz. Tarımda yüzde 10 tasarruf yapabilirsek bütün kentlerin suyunu karşılamış olacağız. Deniz suyunu içme suyuna çeviren birkaç zengin küçük nüfuslu ülke var. Katar, İsrail gibi ama bunlar çok küçük nüfuslara sahip ve enerji dertleri yok. Birinin nükleer santrali var, ötekinin de petrol kuyusu yan tarafta. Bu çok maliyetli bir şey. Yani bir metreküp su için 4 kilowatt elektrik gerekiyor. Çünkü deniz suyunu arıttığınız zaman içinde mineral olmuyor. Yani o suyu pat diye içemiyorsun. Suyu bu şekilde nasıl denizden karşılayacaksın? Bunun için dev kompleksler kurmak gerekiyor.”