Prof. Dr. Konukman: Orta Vadeli Program’da rantiyeye kesintisiz kaynak varken emekçi unutulmuş durumda

“GSYH 12. Kalkınma Planı’nda gerçekleşme tahmini olarak 25 trilyon 483 milyar verilmiş. Peki 2023’te gerçekleşme ne olmuş? 2025-26-27 dönemini kapsayan OVP bize 2023 yılının gerçekleşme rakamlarını da verdi. Milli gelir 25,5 trilyon hesaplanmış, gerçekleşme 26 buçuk olmuş. Nereden baksan 1 trilyona yakın sapma var. Bunun izah edilmesi lazım. Kişi başına düşen gelir 2023 yılında 12 bin 415 dolarmış, gerçekleşme ise 13 bin 243 dolar olmuş. Aslında bayram etmeleri lazım. Ama yapamıyorlar, çünkü böyle bir sapma olmaz. Gerçekleşen ortalama dolar kuru tahmin edilenin altında. Suni yollarla doları tutmaya kalkarsan başına bu gelir. Cari işlemler açığı gerçekleşme tahmini 48,9 milyar dolar, gerçekleşen 45 milyar dolar. Neredeyse 4 milyar dolara yakın cari işlemler açığı var. Buna da bayram etmeleri lazım, ama söyleyemiyorlar. Çünkü bu kadar sapma açıklanamaz. Daha plan döneminin başlangıç yılı çöpte. Gelelim 2028’e… 12. Kalkınma Planı hedefi 1 trilyon 589 milyar dolar. Yeni açıklanan OVP’de ne olmuş? 1 trilyon 886 milyar dolar. Kur ile manipülasyon yaptıkları için söyleyemiyorlar. 2028 hedefi 17 bin 554 dolar. Bu yeni OVP’de 20 bin 987 dolara çıkarmışlar. Olacak şey değil. Nereye baksan elinde kalıyor. Hem 2023 başlangıç hedefleri hem de dönem sonu hedefleri çökmüştür. Yani 12. Kalkınma planı ile uyumlu bir OVP hazırlanmamış.”