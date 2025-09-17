Kartalkaya yangını avukatlarından Bilsay Sarper Arslan: ‘Vicdansız sessizliğe karşı birbirimize ihtiyacımız var’

“Olaya olan ilginiz ve destekleriniz çok önemli, teşekkür ederiz. Biz hem aileler hem hukukçular olarak başından beri intikam değil adalet talep ettiğimizi söyledik. Gerçek bir adaletin bu ülke için dönüm noktası olabileceğinden bahsettik. Aceleye getirilmiş bir mütalaa ile karşı karşıyayız. Yangın başladıktan sonraki vicdansız sessizlik dediğimiz kısmın da değerlendirilmesi gerekiyor. Mütalaada yangın başladıktan sonraki ihmallere ilişkin tek kelime bulamıyoruz. Bu ciddi manada büyük bir eksiklik. Sanki sanıklar beyanlarda bulunmamış yargılamalar yapılmamış gibi bilirkişi raporunda bahsedilen hususlar alınmış ve aktarılmış mütalaaya. 03.30’dan sonraki ihmallere hiç değinilmemiş. 32 sanıklı bir dosya, 13 kişiden olası kast talep edilmişti. Bunlardan 6’sı bilinçli taksire döndürüldü. Oradaki canlarımız gelip size canlarını emanet etmişler. Mütalaada yönetim kurulu üyelerinin kendilerini kullanmak üzere kullandıkları altın zamanla ilgili tek bir cümle yer almıyor. Burada ancak gerçek adalet bir dönüm noktası olabilir.”