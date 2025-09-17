Kartalkaya yangını avukatlarından Bilsay Sarper Arslan: ‘Vicdansız sessizliğe karşı birbirimize ihtiyacımız var’
Gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünün konuğu Kartalkaya faciası avukatlarından Bilsay Sarper Arslan oldu.
Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada esas hakkında mütalaa hazırlandı. Gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Avukat Bilsay Sarper Arslan, “Aceleye getirilmiş bir mütalaa ile karşı karşıyayız” dedi.
Arslan, şöyle konuştu:
“Olaya olan ilginiz ve destekleriniz çok önemli, teşekkür ederiz. Biz hem aileler hem hukukçular olarak başından beri intikam değil adalet talep ettiğimizi söyledik. Gerçek bir adaletin bu ülke için dönüm noktası olabileceğinden bahsettik. Aceleye getirilmiş bir mütalaa ile karşı karşıyayız. Yangın başladıktan sonraki vicdansız sessizlik dediğimiz kısmın da değerlendirilmesi gerekiyor. Mütalaada yangın başladıktan sonraki ihmallere ilişkin tek kelime bulamıyoruz. Bu ciddi manada büyük bir eksiklik. Sanki sanıklar beyanlarda bulunmamış yargılamalar yapılmamış gibi bilirkişi raporunda bahsedilen hususlar alınmış ve aktarılmış mütalaaya. 03.30’dan sonraki ihmallere hiç değinilmemiş. 32 sanıklı bir dosya, 13 kişiden olası kast talep edilmişti. Bunlardan 6’sı bilinçli taksire döndürüldü. Oradaki canlarımız gelip size canlarını emanet etmişler. Mütalaada yönetim kurulu üyelerinin kendilerini kullanmak üzere kullandıkları altın zamanla ilgili tek bir cümle yer almıyor. Burada ancak gerçek adalet bir dönüm noktası olabilir.”
‘Herkese haber verilseydi bir kişiyi bile kaybetmezdik’
“Burada acı olan şu, bu altın zamanda herkes haberdar edilseydi bir kişiyi bile kaybetmezdik. O kamera görüntülerinde hiçbir şey yapmadan oteli sessizce terk ediyorlar. Böyle bir can pazarı içinde vicdanlı birinin hayatta kalma imkanı yoktu. Bu yargılama bir sonrakiler için emsal teşkil edecek. Görüyoruz ki yangın sonrası açısından da ayrı bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Bu dosya gerçek adalet sağlanırsa bizim gönlümüze su serpilir. Bir yakınınızı kaybedince son görevimizi yapmak için cenazeye gideriz. Bizim son görevimiz bu dava. Vicdansız sessizliğe karşı birbirimize ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz.”