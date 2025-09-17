Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/kartalkaya-yangini-avukatlarindan-bilsay-sarper-arslan-vicdansiz-sessizlige-karsi-birbirimize-1099436367.html
Kartalkaya yangını avukatlarından Bilsay Sarper Arslan: ‘Vicdansız sessizliğe karşı birbirimize ihtiyacımız var’
Kartalkaya yangını avukatlarından Bilsay Sarper Arslan: ‘Vicdansız sessizliğe karşı birbirimize ihtiyacımız var’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünün konuğu Kartalkaya faciası avukatlarından Bilsay Sarper Arslan oldu. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T13:07+0300
2025-09-17T13:07+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
kartalkaya
güçlü özgan
yeri ve zamanı
kartalkaya kayak merkezi
bolu
grand kartal oteli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada esas hakkında mütalaa hazırlandı. Gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Avukat Bilsay Sarper Arslan, “Aceleye getirilmiş bir mütalaa ile karşı karşıyayız” dedi.Arslan, şöyle konuştu:‘Herkese haber verilseydi bir kişiyi bile kaybetmezdik’
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, kartalkaya, güçlü özgan, yeri ve zamanı, kartalkaya kayak merkezi, bolu, grand kartal oteli
radyo sputnik, radyo, radyo, kartalkaya, güçlü özgan, yeri ve zamanı, kartalkaya kayak merkezi, bolu, grand kartal oteli

Kartalkaya yangını avukatlarından Bilsay Sarper Arslan: ‘Vicdansız sessizliğe karşı birbirimize ihtiyacımız var’

13:07 17.09.2025
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünün konuğu Kartalkaya faciası avukatlarından Bilsay Sarper Arslan oldu.
Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada esas hakkında mütalaa hazırlandı. Gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Avukat Bilsay Sarper Arslan, “Aceleye getirilmiş bir mütalaa ile karşı karşıyayız” dedi.
Arslan, şöyle konuştu:
“Olaya olan ilginiz ve destekleriniz çok önemli, teşekkür ederiz. Biz hem aileler hem hukukçular olarak başından beri intikam değil adalet talep ettiğimizi söyledik. Gerçek bir adaletin bu ülke için dönüm noktası olabileceğinden bahsettik. Aceleye getirilmiş bir mütalaa ile karşı karşıyayız. Yangın başladıktan sonraki vicdansız sessizlik dediğimiz kısmın da değerlendirilmesi gerekiyor. Mütalaada yangın başladıktan sonraki ihmallere ilişkin tek kelime bulamıyoruz. Bu ciddi manada büyük bir eksiklik. Sanki sanıklar beyanlarda bulunmamış yargılamalar yapılmamış gibi bilirkişi raporunda bahsedilen hususlar alınmış ve aktarılmış mütalaaya. 03.30’dan sonraki ihmallere hiç değinilmemiş. 32 sanıklı bir dosya, 13 kişiden olası kast talep edilmişti. Bunlardan 6’sı bilinçli taksire döndürüldü. Oradaki canlarımız gelip size canlarını emanet etmişler. Mütalaada yönetim kurulu üyelerinin kendilerini kullanmak üzere kullandıkları altın zamanla ilgili tek bir cümle yer almıyor. Burada ancak gerçek adalet bir dönüm noktası olabilir.”

‘Herkese haber verilseydi bir kişiyi bile kaybetmezdik’

“Burada acı olan şu, bu altın zamanda herkes haberdar edilseydi bir kişiyi bile kaybetmezdik. O kamera görüntülerinde hiçbir şey yapmadan oteli sessizce terk ediyorlar. Böyle bir can pazarı içinde vicdanlı birinin hayatta kalma imkanı yoktu. Bu yargılama bir sonrakiler için emsal teşkil edecek. Görüyoruz ki yangın sonrası açısından da ayrı bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Bu dosya gerçek adalet sağlanırsa bizim gönlümüze su serpilir. Bir yakınınızı kaybedince son görevimizi yapmak için cenazeye gideriz. Bizim son görevimiz bu dava. Vicdansız sessizliğe karşı birbirimize ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала