Görevinden istifa edip Atatürk portesiyle belediyeden ayrılan isim o anları anlattı

7 ay önce bana böyle bir teklif geldi. Alaattin Köseler başkanımız cezaevine girdikten sonra Sayın Özlem Vural Gürzel tarafından. Gürzel birlikte çalışmamızı istedi ben de seve seve kabul ettim. Benim için bu çok doğal ve olağan bir duruştu. Halkın iradesine inanan bir Türk genciyim. Çok sayıda Türk gencinin benim gibi davranacağını biliyorum. Benim başkan yardımcısı olarak göreve bağımsız olarak devam etmem teklif edildi. Sokakta dik yürümem, insanların yüzüne bakabilmem gerekiyordu. O yüzden bu davranışı yaptım.