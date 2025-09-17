https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/gorevinden-istifa-edip-ataturk-portesiyle-belediyeden-ayrilan-isim-o-anlari-anlatti-1099449579.html
Görevinden istifa edip Atatürk portesiyle belediyeden ayrılan isim o anları anlattı
Görevinden istifa edip Atatürk portesiyle belediyeden ayrılan isim o anları anlattı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları görevinden istifa eden Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T19:10+0300
2025-09-17T19:10+0300
2025-09-17T19:10+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
alaattin köseler
başkan
i̇yi̇ parti
atatürk (unkapanı) köprüsü
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
İstifa ettikten sonra makam odasından Atatürk'ün portresini alarak ayrılan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Emekli Büyükelçi ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan da ‘Gel de Beşar Esad’ı özlemle arama’ sözlerini açıklığa kavuşturdu.'İnsanların yüzüne bakabilmem gerekiyordu'Eski Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya da şu ifadeleri kullandı:
başkan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
türkiye, haberler, alaattin köseler, başkan, i̇yi̇ parti, atatürk (unkapanı) köprüsü, radyo sputnik, radyo
türkiye, haberler, alaattin köseler, başkan, i̇yi̇ parti, atatürk (unkapanı) köprüsü, radyo sputnik, radyo
Görevinden istifa edip Atatürk portesiyle belediyeden ayrılan isim o anları anlattı
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları görevinden istifa eden Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan oldu.
İstifa ettikten sonra makam odasından Atatürk'ün portresini alarak ayrılan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Emekli Büyükelçi ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan da ‘Gel de Beşar Esad’ı özlemle arama’ sözlerini açıklığa kavuşturdu.
'İnsanların yüzüne bakabilmem gerekiyordu'
Eski Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya da şu ifadeleri kullandı:
7 ay önce bana böyle bir teklif geldi. Alaattin Köseler başkanımız cezaevine girdikten sonra Sayın Özlem Vural Gürzel tarafından. Gürzel birlikte çalışmamızı istedi ben de seve seve kabul ettim. Benim için bu çok doğal ve olağan bir duruştu. Halkın iradesine inanan bir Türk genciyim. Çok sayıda Türk gencinin benim gibi davranacağını biliyorum. Benim başkan yardımcısı olarak göreve bağımsız olarak devam etmem teklif edildi. Sokakta dik yürümem, insanların yüzüne bakabilmem gerekiyordu. O yüzden bu davranışı yaptım.