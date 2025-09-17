Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/gorevinden-istifa-edip-ataturk-portesiyle-belediyeden-ayrilan-isim-o-anlari-anlatti-1099449579.html
Görevinden istifa edip Atatürk portesiyle belediyeden ayrılan isim o anları anlattı
Görevinden istifa edip Atatürk portesiyle belediyeden ayrılan isim o anları anlattı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları görevinden istifa eden Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T19:10+0300
2025-09-17T19:10+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
alaattin köseler
başkan
i̇yi̇ parti
atatürk (unkapanı) köprüsü
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
İstifa ettikten sonra makam odasından Atatürk'ün portresini alarak ayrılan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Emekli Büyükelçi ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan da ‘Gel de Beşar Esad’ı özlemle arama’ sözlerini açıklığa kavuşturdu.'İnsanların yüzüne bakabilmem gerekiyordu'Eski Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya da şu ifadeleri kullandı:
başkan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, alaattin köseler, başkan, i̇yi̇ parti, atatürk (unkapanı) köprüsü, radyo sputnik, radyo
türkiye, haberler, alaattin köseler, başkan, i̇yi̇ parti, atatürk (unkapanı) köprüsü, radyo sputnik, radyo

Görevinden istifa edip Atatürk portesiyle belediyeden ayrılan isim o anları anlattı

19:10 17.09.2025
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları görevinden istifa eden Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan oldu.
İstifa ettikten sonra makam odasından Atatürk'ün portresini alarak ayrılan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Emekli Büyükelçi ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan da ‘Gel de Beşar Esad’ı özlemle arama’ sözlerini açıklığa kavuşturdu.

'İnsanların yüzüne bakabilmem gerekiyordu'

Eski Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya da şu ifadeleri kullandı:
7 ay önce bana böyle bir teklif geldi. Alaattin Köseler başkanımız cezaevine girdikten sonra Sayın Özlem Vural Gürzel tarafından. Gürzel birlikte çalışmamızı istedi ben de seve seve kabul ettim. Benim için bu çok doğal ve olağan bir duruştu. Halkın iradesine inanan bir Türk genciyim. Çok sayıda Türk gencinin benim gibi davranacağını biliyorum. Benim başkan yardımcısı olarak göreve bağımsız olarak devam etmem teklif edildi. Sokakta dik yürümem, insanların yüzüne bakabilmem gerekiyordu. O yüzden bu davranışı yaptım.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала