Avukat İbrahim Güllü: 'Mutlaka taşıma sigortası yaptırılmalı'
Avukat İbrahim Güllü: 'Mutlaka taşıma sigortası yaptırılmalı'
Tüketicinin taşınma işlemlerinde yaşadığı sorunlar neler? Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü anlattı.
TÜKONFED Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu. Güllü, tüketicilerin taşınma işlemlerinde yaşadığı sorunlar hakkında konuştu.
Tüketicinin taşınma işlemlerinde yaşadığı sorunlar neler? Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü anlattı.
TÜKONFED Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Güllü, tüketicilerin taşınma işlemlerinde yaşadığı sorunlar hakkında konuştu.
Güllü, konuya ilişkin şunları söyledi:

Okullar ve üniversiteler açılırken, yazlıktan kışlığa dönüşler ve tayinler nedeniyle nakliye talebi artıyor. Bu yoğunlukta en çok eşyalara zarar verilmesi, eşyaların kaybolması, başta kararlaştırılan işin yapılmaması ve sonradan ek ücret istenmesi şikâyetleri geliyor. Bazen söz verilenin altında kapasitede araç gönderilip “sığmadı, ikinci araç lazım” denilerek ilave ücret talep ediliyor. Tüm bunlar kiracıların “nasıl olsa taşınırken zarar, masraf çıkacak” kaygısıyla fahiş kira taleplerini bile kabullenmesine yol açabiliyor. Çözüm için öncelikle K3 yetki belgesi olan, kayıtlı ve kurumsal firmalar tercih edilmeli.

Mutlaka yazılı taşıma sözleşmesi yapılmalı, sözleşmeye eşya listesi eklenmeli. Buzdolabı, mobilya gibi parçalardaki mevcut çizik/hasarlar tutanakla tarif edilerek kayıt altına alınmalı. Taşınacak eşyalar fotoğraf ve video ile taşımadan önce belgelenmeli. Kırılgan ve yükte hafif, pahada ağır parçalar mümkünse kişi tarafından taşınmalı ve taşıma sigortası yaptırılmalı. Firma yer görerek veya en azından adres, kat, asansör, vinç imkânı ve sokak erişimi gibi bilgileri yazılı teyit ederek fiyat vermeli. İşlem günü “kat yüksek -araç yetmedi” gibi bahanelerle yeni ücret talep edilirse, sözleşmede yoksa tüketici bu farkı ödemek zorunda değil. Zarar, kayıp veya haksız tahsilat durumunda bedel - uyuşmazlık tutarı 149 bin TL’nin altındaysa Tüketici Hakem Heyeti’ne, üstündeyse tüketici mahkemesine başvurulmalı. Ayrıca denetim ve idari işlem için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na şikâyet iletilebilir. Ticaret Bakanlığı’na bildirim de mümkündür.

