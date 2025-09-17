https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/avrupanin-vicdani-kaniyor-1099427217.html
'Avrupa'nın vicdanı kanıyor'
'Avrupa'nın vicdanı kanıyor'
Sputnik Türkiye
17.09.2025
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Avrupa Birliği'nin, İsrail ile ticaret anlaşmasını askıya almaya kararı hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
'Avrupa'nın vicdanı kanıyor'
AB, İsrail ile ticaret anlaşmasını askıya almaya hazırlanıyor.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Avrupa Birliği'nin, İsrail ile ticaret anlaşmasını askıya almaya kararı hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Avrupa Birliği Komisyonu bugün büyük ihtimalle İsrail anlaşmalarındaki belirli ticaret hükümlerinin askıya alınmasını onaylayacak. Hollanda, İsrail’in aşırı sağcı iki bakanını Schengen ülkelerine sokmama kararı aldı. Gerçek önlem böyle olur. Avrupa Birliği, İsrail’in en büyük ticaret ortağı. İsrail’in dış ticaretinde her 100 dolarlık ürünün 42 doları Avrupa üzerinden kazanılıyor. Avrupa Birliği olmasa İsrail ekonomisi çöker ama buna rağmen bu ticari kaybı göze alıyorlar. Sadece İspanya, 860 milyon dolarlık bir ihracat kalemini iptal etti. Avrupa’nın vicdanı kanıyor. İyi ya da kötü bir insani refleks var. Eurovision yönetimi bile İsrail’e ya yarışmaya katılmamalarını ya da tarafsız bayrak altında yer almalarını önerdi. Avrupa şu anda vicdani muhasebesini ciddi biçimde yapıyor.