Tarihi keşif: Kudüs’te iki bin 800 yıllık dev baraj ortaya çıkarıldı

Arkeologlar Kudüs’te bugüne kadar bulunan en eski ve en büyük barajı ortaya çıkardı. Üstelik bu dev yapı, İncil’e göre İsa’nın kör bir adamı iyileştirdiği... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

Kudüs’ün Davut Şehri’nde yapılan kazılarda iki bin 800 yıllık devasa bir taş baraj bulundu. Araştırmacılara göre bu yapı sadece teknik bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda dönemin iklim krizine karşı geliştirilmiş bir çözüm. Yaklaşık 12 metre yüksekliğinde, 21 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan baraj, İsrail’de bugüne kadar keşfedilen en büyük ve Kudüs’teki en eski baraj olma özelliğini taşıyor.Bilim insanlarına göre bu baraj, dönemin kuraklık ve ani fırtınalarıyla baş etmek için inşa edildi. Kazı ekibi şu açıklamasında, “Baraj, Gihon Pınarı’ndan gelen suları ve ani taşkınları toplamak için yapıldı. O dönemde düşük yağışlarla birlikte kısa ama şiddetli fırtınalar vardı. Bu yapı, iklim değişikliğine doğrudan verilen bir yanıttı” dedi.İncil’de anlatılan olayın hemen yanında Keşif, İncil’de geçen ünlü bir hikayeyi de yeniden gündeme getirdi. Yuhanna İncili’ne göre İsa, doğuştan kör bir adama çamur sürüp “Git, Siloam Havuzu’nda yıkan” dedi. Adam oraya gidip yıkandığında gözleri açıldı. İşte bu havuz, yeni bulunan barajın sadece birkaç adım ötesinde yer alıyor.Bu bulgu, Kudüs’ün tarihini anlamada yeni bir pencere açtı. Hem dini hem de bilimsel açıdan büyük önem taşıyan baraj, eski Kudüs’ün mühendislik bilgisini ve doğayla mücadelesini gözler önüne seriyor.

