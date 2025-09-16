Sahte polis kimliğiyle yakalanan belediye çalışanı jandarma tarafından gözaltına alındı

Türkiye
İzmir'in Tire ilçesinde sahte polis kimliğiyle yakalanan bir belediye çalışanı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Aynı zamanda şüpheli hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.
Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karateke Mahallesi'ndeki devriye faaliyeti sırasında bir kişinin meraya çöp dökmesi üzerine yaptığı kimlik kontrolünde bu kişinin İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T. olduğu belirlendi. Kontrol sırasında şüphelinin cüzdanında, Abdullah Çakır adına düzenlenmiş sahte bir polis kimliği bulundu. Gözaltına alınan belediye çalışanı hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.
İzmir'in Tire ilçesinde sahte polis kimliğiyle yakalanan bir belediye çalışanı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Aynı zamanda şüpheli hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.
Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karateke Mahallesi'ndeki devriye faaliyeti sırasında bir kişinin meraya çöp dökmesi üzerine yaptığı kimlik kontrolünde bu kişinin İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T. olduğu belirlendi.
Kontrol sırasında şüphelinin cüzdanında, Abdullah Çakır adına düzenlenmiş sahte bir polis kimliği bulundu.
Gözaltına alınan belediye çalışanı hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.
