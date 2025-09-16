https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/sahte-polis-kimligiyle-yakalanan-belediye-calisani-jandarma-tarafindan-gozaltina-alindi-1099388987.html

Sahte polis kimliğiyle yakalanan belediye çalışanı jandarma tarafından gözaltına alındı

Sahte polis kimliğiyle yakalanan belediye çalışanı jandarma tarafından gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Tire ilçesinde sahte polis kimliğiyle yakalanan bir belediye çalışanı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Aynı zamanda şüpheli hakkında 'resmi... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-16T02:45+0300

2025-09-16T02:45+0300

2025-09-16T02:45+0300

türki̇ye

türkiye

belediye

sahte kimlik

polis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093207028_0:55:281:213_1920x0_80_0_0_3c1ad8b7e6fc5bd7bf51b81553dc3c85.jpg

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karateke Mahallesi'ndeki devriye faaliyeti sırasında bir kişinin meraya çöp dökmesi üzerine yaptığı kimlik kontrolünde bu kişinin İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T. olduğu belirlendi. Kontrol sırasında şüphelinin cüzdanında, Abdullah Çakır adına düzenlenmiş sahte bir polis kimliği bulundu. Gözaltına alınan belediye çalışanı hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/icisleri-bakanliginca-27-mulki-idare-amiri-birinci-sinif-mulki-idare-amirligine-yukseltildi-1099388684.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, belediye, sahte kimlik, polis