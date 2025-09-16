https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/sahte-polis-kimligiyle-yakalanan-belediye-calisani-jandarma-tarafindan-gozaltina-alindi-1099388987.html
Sahte polis kimliğiyle yakalanan belediye çalışanı jandarma tarafından gözaltına alındı
Sahte polis kimliğiyle yakalanan belediye çalışanı jandarma tarafından gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Tire ilçesinde sahte polis kimliğiyle yakalanan bir belediye çalışanı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Aynı zamanda şüpheli hakkında 'resmi... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T02:45+0300
2025-09-16T02:45+0300
2025-09-16T02:45+0300
türki̇ye
türkiye
belediye
sahte kimlik
polis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093207028_0:55:281:213_1920x0_80_0_0_3c1ad8b7e6fc5bd7bf51b81553dc3c85.jpg
Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karateke Mahallesi'ndeki devriye faaliyeti sırasında bir kişinin meraya çöp dökmesi üzerine yaptığı kimlik kontrolünde bu kişinin İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T. olduğu belirlendi. Kontrol sırasında şüphelinin cüzdanında, Abdullah Çakır adına düzenlenmiş sahte bir polis kimliği bulundu. Gözaltına alınan belediye çalışanı hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/icisleri-bakanliginca-27-mulki-idare-amiri-birinci-sinif-mulki-idare-amirligine-yukseltildi-1099388684.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093207028_0:14:281:225_1920x0_80_0_0_fd53964761304bd82b3e713425516ca8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, belediye, sahte kimlik, polis
türkiye, belediye, sahte kimlik, polis
Sahte polis kimliğiyle yakalanan belediye çalışanı jandarma tarafından gözaltına alındı
İzmir'in Tire ilçesinde sahte polis kimliğiyle yakalanan bir belediye çalışanı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Aynı zamanda şüpheli hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.
Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karateke Mahallesi'ndeki devriye faaliyeti sırasında bir kişinin meraya çöp dökmesi üzerine yaptığı kimlik kontrolünde bu kişinin İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T. olduğu belirlendi.
Kontrol sırasında şüphelinin cüzdanında, Abdullah Çakır adına düzenlenmiş sahte bir polis kimliği bulundu.
Gözaltına alınan belediye çalışanı hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.