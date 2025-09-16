https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/prof-dr-hasan-unal-arap-devletleri-kendilerinden-birine-saldirildiginda-bu-tepkiyi-verdiler-1099416517.html

Prof. Dr. Hasan Ünal: Arap devletleri, kendilerinden birine saldırıldığında bu tepkiyi verdiler

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi sona erdi. Zirve sonunda yayınlanan bildiride, İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikaları ve Katar’da gerçekleştirdiği saldırı sert bir dille kınandı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, tüm bunların önemini Sputnik’e anlattı.‘İsrail böyle giderse Arap ülkelerinin daha önce yaptıkları anlaşmalar geçersiz hale gelecek’Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde Mısır’ın söylediklerinin önemli olduğunu vurguladı:“Mısır'ın söyledikleri ve Katar'daki zirve bildirisine yansıyan husus şu, yani İsrail böyle giderse o zaman Arap ülkelerinin İsrail ile daha önce yaptıkları anlaşmalar geçersiz hale gelecek. Mesela Mısır 1973 savaşından sonraki yıllarda İsrail tanımıştı 1979'da. Camp David anlaşmaları yürürlüğe girmişti İsrail'de. Örneğin Mısır Lideri Sisi yaptığı açıklamalarda bu anlaşmaları devre dışı bırakabileceklerini söylüyor. Ve diyor ki bizde de Hamas liderleri var, yani Mısır'da da var. İstiyorsan gel bir de onlara dokun, yani onları vurmaya kalk, bir şey yap. O zaman sonucu gör, sana gösteririm diyor. Gazze'yi boşaltma, Gazzelileri oraya buraya sürme veya Gazzelileri Sina Yarımadası'na yerleştirme gibi projelere de Mısır lideri Sisi'nin baştan beri karşı çıktığını orada not etmek lazım.”‘Arap devletleri kendilerinden birine saldırıldığında bu tepkiyi verdiler’Ünal, ilk defa Arap devletleri kendilerinden birine saldırıldığında bu tepkiyi verdiğini söyleyerek bu durumun İsrail’in dizginlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti:ABD, İsrail’i 'dizginlemeye' kalkışır mı?Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, ABD’nin İsrail’e karşı tutumunun Arap devletleriyle ilişkisini etkileyeceğini aktardı:“Bütün bunlara rağmen Amerika'da yönetim, Yani Trump'ın bizzat kendisi, İsrail'i dizginlemeye kalkışır mı? Bu büyük bir soru işareti. Çünkü eski CIA analistleri dahil olmak üzere çok sayıda insan, İsrail'in işgali altında olduğunu ve Amerikan yönetiminin İsrail'in, Netanyahu'nun söylediği her şeyi yapmak zorunda kaldığını, hiçbir devletler arası ilişkiye uymadığını söyleyip yazıyorlar ve bu durumun Amerika açısından bir işgal olduğunu belirtiyorlar. Dolayısıyla Amerikan ulusal çıkarları açısından değerlendirildiğinden normalde tamamen Amerika'nın söz konusu Arap ülkeleriyle işbirliği yapması gerektiği açıkken ve bu izlenen politikalardan vazgeçmesi gerekirken, yapmak zorunda kaldığını, bunun hiçbir devletler arası ilişkiye uymadığını söyleyip yazıyorlar ve bu durumun Amerika açısından bir işgal olduğunu belirtiyorlar.”‘Arap ülkelerinin bu şekilde harekete geçmesi Türkiye'yi rahatlatır’Ünal, Arap ülkelerinin bu şekilde harekete geçmesinin Türkiye’yi rahatlatacağını söyledi:“Arap ülkelerinin bu şekilde harekete geçmesi Türkiye'yi rahatlatabilir. Türkiye doğrudan İsrail'i karşısına almak yerine, Arap ülkelerinin bu girişimlerine politik, diplomatik destek verebilir ve onların kuracağı bu tür ittifak vesaireye de politik askeri açılardan entegre olabilir ya da onun dış halkasında bulunabilir. Hatta eğer bu ülkeler akıllı davranırlarsa İran'ı da bu işin içine çekebilirler. Ve böylece aslında İsrail'e de bak yani bu iş öyle kolay değil yani bunu çok zorlarsan başın belaya girer şeklinde bir caydırıcılık gösterebilirler. Ama bunu yaparlar mı, yapabilirler mi şu anda kestirmek zor. Fakat devletler kendilerine saldırı olunca sinir uçları harekete geçen varlıklardır. Burada da bunu görüyoruz.”

