Prof. Dr. Hasan Ünal: Arap devletleri, kendilerinden birine saldırıldığında bu tepkiyi verdiler
© AA / TCCBDoha’da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi
© AA / TCCB
Özel
Katar’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde İsrail’in yayılmacı politikaları ve Katar’a saldırısı kınandı. Peki bildiride hangi maddeler öne çıktı? Zirve sonrası İsrail'in Gazze’ye kara harekatı ne anlama geliyor? Sputnik Türkiye'nin haberinde.
Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi sona erdi. Zirve sonunda yayınlanan bildiride, İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikaları ve Katar’da gerçekleştirdiği saldırı sert bir dille kınandı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, tüm bunların önemini Sputnik’e anlattı.
‘İsrail böyle giderse Arap ülkelerinin daha önce yaptıkları anlaşmalar geçersiz hale gelecek’
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde Mısır’ın söylediklerinin önemli olduğunu vurguladı:
“Mısır'ın söyledikleri ve Katar'daki zirve bildirisine yansıyan husus şu, yani İsrail böyle giderse o zaman Arap ülkelerinin İsrail ile daha önce yaptıkları anlaşmalar geçersiz hale gelecek. Mesela Mısır 1973 savaşından sonraki yıllarda İsrail tanımıştı 1979'da. Camp David anlaşmaları yürürlüğe girmişti İsrail'de. Örneğin Mısır Lideri Sisi yaptığı açıklamalarda bu anlaşmaları devre dışı bırakabileceklerini söylüyor. Ve diyor ki bizde de Hamas liderleri var, yani Mısır'da da var. İstiyorsan gel bir de onlara dokun, yani onları vurmaya kalk, bir şey yap. O zaman sonucu gör, sana gösteririm diyor. Gazze'yi boşaltma, Gazzelileri oraya buraya sürme veya Gazzelileri Sina Yarımadası'na yerleştirme gibi projelere de Mısır lideri Sisi'nin baştan beri karşı çıktığını orada not etmek lazım.”
‘Arap devletleri kendilerinden birine saldırıldığında bu tepkiyi verdiler’
Ünal, ilk defa Arap devletleri kendilerinden birine saldırıldığında bu tepkiyi verdiğini söyleyerek bu durumun İsrail’in dizginlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti:
“Arap devletleri kendilerinden birine saldırıldığında bu tepkiyi verdiler. Bu, İsrail dizginlenmesi açısından önemli. Peki Amerika üzerinde bunun bir etkisi olur mu? Bu bir soru işareti. Çünkü Arap devletleri, özellikle Körfez'dekiler, Amerika üzerinde etki yaratabilmek için, etki oluşturabilmek için şunu oynadılar hep, Amerika'ya yatırım yapmak, Amerika'dan silah almak, Amerika'dan yolcu uçağı almak vs.Şimdi bundan vazgeçebilirler. Örneğin Katar, Amerika'ya verdiği 150 milyar dolarlık Boeing uçak ihalesini durduracağını açıkladı. Aynı şeyleri eğer Birleşik Arap Emirlikleri falan da yaparsa, diğerleri de bunu takip ederse çok önemli bir başlangıç.”
ABD, İsrail’i 'dizginlemeye' kalkışır mı?
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, ABD’nin İsrail’e karşı tutumunun Arap devletleriyle ilişkisini etkileyeceğini aktardı:
“Bütün bunlara rağmen Amerika'da yönetim, Yani Trump'ın bizzat kendisi, İsrail'i dizginlemeye kalkışır mı? Bu büyük bir soru işareti. Çünkü eski CIA analistleri dahil olmak üzere çok sayıda insan, İsrail'in işgali altında olduğunu ve Amerikan yönetiminin İsrail'in, Netanyahu'nun söylediği her şeyi yapmak zorunda kaldığını, hiçbir devletler arası ilişkiye uymadığını söyleyip yazıyorlar ve bu durumun Amerika açısından bir işgal olduğunu belirtiyorlar. Dolayısıyla Amerikan ulusal çıkarları açısından değerlendirildiğinden normalde tamamen Amerika'nın söz konusu Arap ülkeleriyle işbirliği yapması gerektiği açıkken ve bu izlenen politikalardan vazgeçmesi gerekirken, yapmak zorunda kaldığını, bunun hiçbir devletler arası ilişkiye uymadığını söyleyip yazıyorlar ve bu durumun Amerika açısından bir işgal olduğunu belirtiyorlar.”
“Dolayısıyla Amerikan ulusal çıkarları açısından değerlendirildiğinden normalde tamamen Amerikanın söz konusu Arap ülkeleriyle işbirliği yapması gerektiği açıkken ve bu izlenen politikalardan vazgeçmesi gerekirken, bundan vazgeçmemesinin bir izahı yok. İsrail üniversitesinin elinde ilginç bilgiler, belgeler var her Amerikan başkanı ve bu arada da şeydir, nedir mevcut, Başkan Trump'la ilgili çok önemli bilgiler, belgeler var ve insanlar belki şantajla bu durumda tutuyorlar. Ya da başka şeyler var. Çünkü izah edilebilir bir şey değil. Dünya siyasi tarihinde böyle bir şey görülmüş değil.”
‘Arap ülkelerinin bu şekilde harekete geçmesi Türkiye'yi rahatlatır’
Ünal, Arap ülkelerinin bu şekilde harekete geçmesinin Türkiye’yi rahatlatacağını söyledi:
“Arap ülkelerinin bu şekilde harekete geçmesi Türkiye'yi rahatlatabilir. Türkiye doğrudan İsrail'i karşısına almak yerine, Arap ülkelerinin bu girişimlerine politik, diplomatik destek verebilir ve onların kuracağı bu tür ittifak vesaireye de politik askeri açılardan entegre olabilir ya da onun dış halkasında bulunabilir. Hatta eğer bu ülkeler akıllı davranırlarsa İran'ı da bu işin içine çekebilirler. Ve böylece aslında İsrail'e de bak yani bu iş öyle kolay değil yani bunu çok zorlarsan başın belaya girer şeklinde bir caydırıcılık gösterebilirler. Ama bunu yaparlar mı, yapabilirler mi şu anda kestirmek zor. Fakat devletler kendilerine saldırı olunca sinir uçları harekete geçen varlıklardır. Burada da bunu görüyoruz.”
“Türkiye'nin bu oluşuma politik, diplomatik tam destek vermesi aynı zamanda bu bölgede ki bu bölgeyi unutmayalım çok büyük bir silah pazarıdır. Türkiye'nin bu bölgeyle ticari ekonomik ilişkilerini ve silah satma fırsatlarını da geliştirebilir.”