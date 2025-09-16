Kartalkaya faciasında ailesini kaybeden Rıfat Doğan: ‘Yeni delilleri göz önüne alırsak sanık sayısı artabilir’

“Bu davada emsal karar çıkacak. Ya herkes attığı imzanın ağırlığını ve sorumluluğunu bilecek. Bana bir şey olur korkusuyla işini layığıyla yapacak. Ya da karar yine emsal olacak ve bu yaşananlar yine bir yerde yaşanacak. Burada medya iyi bir sınav veriyor, aynı şekilde adaletin de iyi bir sınav vereceğine inanıyoruz. Yeni delilleri göz önüne alırsak daha sanık sandalyesine oturmamış birçok sanık var. Bence bu sanıklar artacak. Bu saatten sonra isterseniz tüm sorumlulara bin yıl verin giden canlarımız geri gelmeyecek. İntikam da istemiyoruz adalet istiyoruz. Yarın bir gün başkasının çocuğunun ve karısının da başına gelebilir. Bir aile daha yıkılmasın istiyoruz. Bir kişi vefat edince sadece bir aile değil en az on aile yıkılıyor.”