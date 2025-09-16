Kartalkaya faciasında ailesini kaybeden Rıfat Doğan: ‘Yeni delilleri göz önüne alırsak sanık sayısı artabilir’
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın bugünkü konuğu Kartalkaya’da ailesini kaybeden Rıfat Doğan oldu. Doğan, 78 canı temsilen 78 adet çarşafla gerçekleştirdiği protestoyu anlattı, “Destek bekliyoruz” dedi.
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangın 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, 19'u tutuklu olmak üzere toplam 32 sanık hakkında dava açıldı ve sanıklar hakim karşısına çıkarıldı. Ara karar verilen davanın 2. duruşması 22 Eylül'de devam edecek.
İş insanı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman ve kızı Lalin Doğan da bu faciada hayatını kaybetmişti. Doğan, inşa ettikleri binaların pencerelerine ölen 78 kişiyi temsilen 78 çarşaf astı.
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Rıfat Doğan, “Kartalkaya siyaset üstü bir mesele, vicdanlara dokundu. Beklentimiz tüm sorumluların olası kastla yargılanması” dedi.
Doğan, şöyle konuştu:
“Bizim beklentimiz tüm sorumluların olası kastla yargılanması. Bugüne kadar tüm yönetim kurulunun bu işten sorumlu olduğunu gördük. En iyi örneği de yönetim kurulu üyesi Elif Aras’la genel müdür Emir Aras’ın benim ve ailemin odasının önünden geçerek sessizce oteli terk etmesidir. Hem eksikleri tamamlamıyorsunuz hem de fare gibi kaçıyorsunuz. Mahkeme başkanımıza ve adalete güveniyoruz. Türkiye’de gündem hızla değişmesine rağmen Kartalkaya hala gündemde. Çünkü vicdanlara dokunuldu, bu iş siyaset üstü. Zannedilmesin ki tanıdığımız kimse ölmeyecek. Bir gün hepimizin başına gelebilecek bir olay. Hiç beklemediğimiz iyi tepkiler alıyoruz. Yolda giderken ‘Size sarılabilir miyim, sonuna kadar yanınızdayız’ diye yanımıza geliyorlar. Bolu zaten çocuklarına sahip çıkıyor.”
‘İntikam değil adalet istiyoruz’
“Bu davada emsal karar çıkacak. Ya herkes attığı imzanın ağırlığını ve sorumluluğunu bilecek. Bana bir şey olur korkusuyla işini layığıyla yapacak. Ya da karar yine emsal olacak ve bu yaşananlar yine bir yerde yaşanacak. Burada medya iyi bir sınav veriyor, aynı şekilde adaletin de iyi bir sınav vereceğine inanıyoruz. Yeni delilleri göz önüne alırsak daha sanık sandalyesine oturmamış birçok sanık var. Bence bu sanıklar artacak. Bu saatten sonra isterseniz tüm sorumlulara bin yıl verin giden canlarımız geri gelmeyecek. İntikam da istemiyoruz adalet istiyoruz. Yarın bir gün başkasının çocuğunun ve karısının da başına gelebilir. Bir aile daha yıkılmasın istiyoruz. Bir kişi vefat edince sadece bir aile değil en az on aile yıkılıyor.”
78 can için 78 çarşafla protesto
“Bunları her ifade ettiğimizde canımız yeniden yanıyor. Çok zor ama bunu yapmak zorundayız, görevimiz bu. Bu protestoyu da şundan yaptık, her şey konuşarak değil bazen sessiz protesto şeklinde ifade edilebilir. Tüm Türkiye’de 78 canı temsil eden çarşafları asarak dikkat çekmek istedik. Herkes bize bu konuda destek verirse çok mutlu oluruz. Evlerinden bir çarşaf asarak sosyal medyada paylaşıp bizi etiketlerlerse çok mutlu oluruz. Desteklerini bekliyoruz.”