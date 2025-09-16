Türkiye
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/israil-rehineleri-ve-olasi-kayiplari-goze-alarak-operasyonu-surduruyor-1099393886.html
'İsrail, rehineleri ve olası kayıpları göze alarak operasyonu sürdürüyor'
'İsrail, rehineleri ve olası kayıpları göze alarak operasyonu sürdürüyor'
İsrail ordusu, Gazze kent merkezine yeni bir kara harekatı başlattı. Filistin ve ABD basının aktardığına göre İsrail tankları Gazze kent merkezine girdi. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T09:15+0300
2025-09-16T09:22+0300
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında İsrail’in Gazze'ye kara harekatı başlatması hakkında konuştu.Çağatay, şunları söyledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
'İsrail, rehineleri ve olası kayıpları göze alarak operasyonu sürdürüyor'

09:15 16.09.2025 (güncellendi: 09:22 16.09.2025)
seyir hali
Ali Çağatay
İsrail ordusu, Gazze kent merkezine yeni bir kara harekatı başlattı. Filistin ve ABD basının aktardığına göre İsrail tankları Gazze kent merkezine girdi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında İsrail’in Gazze'ye kara harekatı başlatması hakkında konuştu.
Çağatay, şunları söyledi:

Birkaç gün önce İsrail yedek askerleri de silah altına alarak Gazze'yi kuşattı. Gazze'nin eteklerine yayılmıştı. Bugün Gazze'nin eteklerinden yerleşim alanlarına doğru saldırıyı başlattı. Filistin ile Amerikan basınına göre İsrail tankları Gazze kent merkezine girdi.

Amerika merkezli Axios, Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail saldırılarını desteklediğini ve Rubio–Netanyahu görüşmesinin hemen ardından kara harekatının başladığını bildirdi. Ayrıca Axios, İsrail savunma kurumlarının Netanyahu'ya Gazze'ye operasyon düzenlemekten kaçınması yönünde tavsiye verdiğini çünkü orada çok sayıda İsrailli rehine olduğunu, bu harekâtın rehine hayatlarını tehlikeye atacağını ve ordunun ağır kayıp verme riskini taşıdığını söylediğini aktardı. Buna rağmen israil, rehineleri ve olası kayıpları göze alarak operasyonu sürdürüyor. Lübnan'da bir onbaşı Gilad Şalit için bin 200 Filistinli takas edilmişti. İsrail için vatandaşları bu kadar değerlidir ama şu an yine aynı şekilde ilerliyorlar ve bunun sonuçları çok ağır olacak.

