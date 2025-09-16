'İsrail, rehineleri ve olası kayıpları göze alarak operasyonu sürdürüyor'

Birkaç gün önce İsrail yedek askerleri de silah altına alarak Gazze'yi kuşattı. Gazze'nin eteklerine yayılmıştı. Bugün Gazze'nin eteklerinden yerleşim alanlarına doğru saldırıyı başlattı. Filistin ile Amerikan basınına göre İsrail tankları Gazze kent merkezine girdi.

Amerika merkezli Axios, Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail saldırılarını desteklediğini ve Rubio–Netanyahu görüşmesinin hemen ardından kara harekatının başladığını bildirdi. Ayrıca Axios, İsrail savunma kurumlarının Netanyahu'ya Gazze'ye operasyon düzenlemekten kaçınması yönünde tavsiye verdiğini çünkü orada çok sayıda İsrailli rehine olduğunu, bu harekâtın rehine hayatlarını tehlikeye atacağını ve ordunun ağır kayıp verme riskini taşıdığını söylediğini aktardı. Buna rağmen israil, rehineleri ve olası kayıpları göze alarak operasyonu sürdürüyor. Lübnan'da bir onbaşı Gilad Şalit için bin 200 Filistinli takas edilmişti. İsrail için vatandaşları bu kadar değerlidir ama şu an yine aynı şekilde ilerliyorlar ve bunun sonuçları çok ağır olacak.