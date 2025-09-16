‘İşgal hazırlığı görünmüyor ama ABD, Venezüella’yı vurabilir’

“Venezüella için ikinci bir başlık da petrol. Venezüella, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birisine sahip. 300 milyar varilden fazla petrole sahip oldukları saptanmış durumda. Ayrıca Venezüella’da muazzam bir nikel rezervi var. Nikel, güneş paneli, elektrikli araç vs. için çok önemli bir element. ‘Nikel var, petrol var diye bir ülkeyi ABD işgal eder mi’ diye sorulabilir. Daha çok kısa süre önce Bolivya’da yapılan darbe için Elon Musk’ın açıklamasını hatırlayalım. ‘Bizim Lityum’a ihtiyacımız var. Darbe yapılmazsa solcular bunu bize vermiyor’ demişti Elon Musk. Hatta ‘Darbe ise darbeyi de biz yaparız’ dedi. Elon Musk gerçekten de bunu Twitter’da bu şekilde yazdı. Latin Amerika’da petrol ve nadir elementleri önemsiyorlar. Öte yandan ABD, Venezüella’da petrolün üretimine izin veriyor. Chevron’un lisansını Trump 6 ay daha uzattı. Buna paralel bir biçimde Steve Witkoff, Caracas’ta Maduro ile görüştü. Bu görüşmenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin tarafların yaptığı açıklamalar pek net değildi. Bugün anlıyoruz ki görüşme pek iyi geçmedi ve Maduro, ABD’nin isteklerini çok da sıcak karşılamadı. Venezüella’da muhaliflerin seçimi boykot ederek seçimi boşa düşürmeye çalıştığı bir atmosfer yaşadık Witkoff görüşmesi döneminde. Aynı zamanda ABD, Venezüella’nın petrol satışına ilişkin boykot yapma hazırlığına girişti ancak bir yasak koymadı. Fakat Venezüella’dan petrol alan her ülkeye ek %25 gümrük vergisi getirdi. Venezüella petrolü nereye gidiyor? Ağırlıklı olarak Çin’e gidiyor. ABD’nin ambargolar politikası aslında ABD’ye ters tepen bir yere geldi. Gerek Rusya’ya, gerek İran’a, gerek Venezüella’ya uyguladıkları ambargo sonucunda bu ülkeler ambargoya rağmen ithalat yapabilecek ülkelere yöneldiler ve bunun başında Çin geliyor. Çin’e de piyasanın çok altında bir fiyatla petrol satışı yapıyorlar. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan Çin, maliyetlerini düşürmüş oluyor. Bu, ABD ve AB’deki sanayinin ciddi anlamda darbe yemesine sebep oluyor. Ben bu meseleyi pazarlık masası öncesi Venezüella’yı köşeye sıkıştırma planı olarak görüyorum. Trump gümrük vergilerinde de bunu yaptı, pazarlık kozu haline getirdi. Venezüella da bu pazarlığın bir ucuna yerleştirildi. ABD, Latin Amerika’daki petrolün kontrolü için Venezüella’yı sıkıştıracak. Özellikle Çin, İran, İtalya ve Fransa’ya petrol gidiyor buradan. Bunun durdurulmasını isteyip arka bahçe olarak kontrol etmeye niyetlenecek Venezüella petrolünü.”