CHP'li Burhanettin Bulut: 'Yeni kötülüklere kendimizi hazırlıyoruz'

Bir rehavet hali kimde var onu bilemiyorum. CHP yönetiminde böyle bir şey yok ama şu var. Mahkeme sonucunu nasıl görüyorsunuz diyenlere ‘iyi görüyoruz’ diyoruz. Mutlak butlan ve kayyum geliyor diye bir algı yaratıldı. O algı üzerine bu sonuca insanlar sevindi. Ancak kötülüklerin biteceği kanaatinde değilim çünkü değişen bir şey yok. AKP bu yaptığı müdahalelerin yaptığı kötülüklerin ana kaynağı CHP’nin birinci parti olması. İktidar her türlü kötülüğü neden yapar durumu iyi olmadığı için ypaar. Seçimlerde endişe duymayan yönetimlerin tercihi değildir. İş bitmiş değil, yeni kötülüklere kendimizi hazırlamıyor değiliz. Halksız bir binanın hiçbir anlamı yok. O atamanın da hükmü olmadığı anlamında söylüyorum. Tamamen yargı desteğiyle yapılan bir atama. Kılıçdaroğlu ile ilgili sürekli bir pompalama var. Aynı şekilde genel başkanımız ile kendisinin görüşmesi çok olağan istedikleri zaman görüşebilirler bu da bir konu değil. Böyle bir sorun varmış gibi algı yaratılıyor. Dışarıdan yapılan müdahalelerle ilgili bir durum bu. Sorun Kılıçdaroğlu değil. Sıkıntı yok gelip aday olabilir. Bizim asıl çıkmamız gereken iktidarın müdahalesi. 24’üne kadar kurultayımızın çoğunluğu bitecek. Bittiği anda bu dava konusuz kalacak.