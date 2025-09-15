Türkiye
SEYİR HALİ
Türkiye'nin hukuk üstünlüğü II. Meşrutiyet dönemine kadar gerilemiş durumda
Türkiye'nin hukuk üstünlüğü puanı, II. Meşrutiyet döneminin gerisine düştü. 15.09.2025
seyi̇r hali̇
türkiye
haberler
ali çağatay
seyir hali
radyo sputnik
radyo
radyo
hukuk
ii. meşrutiyet
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Türkiye'nin hukuk üstünlüğü puanı, 2. Meşrutiyet döneminin gerisine düşmesi hakkında konuştu.Çağatay, şunları söyledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
09:13 15.09.2025
seyir hali
Ali Çağatay
Türkiye'nin hukuk üstünlüğü puanı, II. Meşrutiyet döneminin gerisine düştü.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Türkiye'nin hukuk üstünlüğü puanı, 2. Meşrutiyet döneminin gerisine düşmesi hakkında konuştu.

Çağatay, şunları söyledi:
Türkiye'nin hukuk üstünlüğü puanı bugün 125 yıl öncesine, 2. Meşrutiyet dönemine kadar gerilemiş durumda. Grafiğe baktığımızda 1900'lü yıllarda 0,1 seviyelerinde olan Türkiye, bugün Abdülhamit döneminin bile gerisine düşmüş durumda. İlginçtir ki, tek parti yönetimlerinde değil koalisyon dönemlerinde hukukun üstünlüğü grafiğinde yükselişler görüyoruz. 1960'lı yıllarda ve 1975'te zirve yapmış. Bugün ise 1980 cuntacılarının bile çok gerisine düşmüş durumda. Tarihsel olarak en düşük seviyedeyiz. Abdülhamit döneminde nasıl ki burun, hürriyet, özgürlük, padişah ve sultan gibi kelimeler sansürleniyor, tiyatro ve edebi eserler denetime uğruyorduysa, bugünün tablosunda da benzer bir atmosferi gözlemlemek mümkün.
