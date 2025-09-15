Sinan Sungur: 'Kılıçdaroğlu yeniden gelirse CHP Türkiye meselelerine kafa yorar'

Sayın Devlet Bahçeli, yakın bir süredir gazetelere konuşmaya başladı. Zaman zaman kurmayları da çıkıp konuşuyor. Ancak Bahçeli’yi ekranlarda görmüyoruz. MHP’de yeni bir iletişim stratejisi ve yeni bir hal var. Terörsüz Türkiye’de cesur bir süreç izliyor. CHP’ye de cesur olma çağrısı yapıyor. İmamoğlu soruşturmasında Bahçeli Ekim ayında iddianame çıkmalı diyor. Kasım – Aralık ayında yargılama başlar 2026 yılında da yargılanma tamamlanması anlamına geliyor. Bahçeli’nin aklında bir takvim var. Ahmet Türk’ün durumu ile ilgili de bir değerlendirme var. Bahçeli bir milat belirlemiş oluyor. Bu işleyişle birlikte Ahmet Türk ve Ahmet Özeri’in göreve iade edilmesi gibi bir öneri sundu. Bu yargının takdirinde olan bir konu. İmamoğlu davası TRT’den yayınlanabilir. Bugün bir provası yapıldı. Mahkeme heyeti İmamoğlu’nu ve mahkemeye katılanları çok serbest bıraktı. Neredeyse mahkemeyi anlık görüntülerle izledik. Emsal oluşturabilir. İktidar ve yargı bunu değerlendirecektir. Nerede yayınlanırsa yayınlansın milyonlarca insan bunu izler. Bunun avantajları da var ama her koşulda olacak bir olay değil. İmamoğlu bu sürecin altından kolay kalkamayabilir. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivanoğlu bağlandı. İmamoğlu’nun bu sürecine inanılmıyor. Dava fotoğrafı da çok net ortaya koydu. CHP yönetimi, AK Parti ve MHP’ye yargıya müdahale etmeye çağırıyor. Kılıçdaroğlu yargıda bir arınma yapacak. Görevi bıraktığı yerden devam etmek istiyor. Eğer Kılıçdaroğlu yeniden gelirse CHP Türkiye meselelerine kafa yorar