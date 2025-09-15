Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/sinan-sungur-kilicdaroglu-yeniden-gelirse-chp-turkiye-meselelerine-kafa-yorar-1099372891.html
Sinan Sungur: 'Kılıçdaroğlu yeniden gelirse CHP Türkiye meselelerine kafa yorar'
Sinan Sungur: 'Kılıçdaroğlu yeniden gelirse CHP Türkiye meselelerine kafa yorar'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Sinan Sungur, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Sungur, CHP'deki son süreci anlattı. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T11:47+0300
2025-09-15T11:47+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
türkiye
sinan sungur
haberler
ceyhun bozkurt
ahmet türk
ak parti
chp
mhp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg
Gazeteci Sinan Sungur, CHP'de yaşanan son gelişmelerle birlikte İmamoğlu soruşturmasının son detaylarını anlattı. Sungur, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1b656839554fc0e392d51ebd750d7ba7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, sinan sungur, haberler, ceyhun bozkurt, ahmet türk, ak parti, chp, mhp
türkiye, sinan sungur, haberler, ceyhun bozkurt, ahmet türk, ak parti, chp, mhp

Sinan Sungur: 'Kılıçdaroğlu yeniden gelirse CHP Türkiye meselelerine kafa yorar'

11:47 15.09.2025
bölgenin kalbi
bölgenin kalbi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
Abone ol
Gazeteci Sinan Sungur, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Sungur, CHP'deki son süreci anlattı.
Gazeteci Sinan Sungur, CHP'de yaşanan son gelişmelerle birlikte İmamoğlu soruşturmasının son detaylarını anlattı. Sungur, şunları söyledi:
Sayın Devlet Bahçeli, yakın bir süredir gazetelere konuşmaya başladı. Zaman zaman kurmayları da çıkıp konuşuyor. Ancak Bahçeli’yi ekranlarda görmüyoruz. MHP’de yeni bir iletişim stratejisi ve yeni bir hal var. Terörsüz Türkiye’de cesur bir süreç izliyor. CHP’ye de cesur olma çağrısı yapıyor. İmamoğlu soruşturmasında Bahçeli Ekim ayında iddianame çıkmalı diyor. Kasım – Aralık ayında yargılama başlar 2026 yılında da yargılanma tamamlanması anlamına geliyor. Bahçeli’nin aklında bir takvim var. Ahmet Türk’ün durumu ile ilgili de bir değerlendirme var. Bahçeli bir milat belirlemiş oluyor. Bu işleyişle birlikte Ahmet Türk ve Ahmet Özeri’in göreve iade edilmesi gibi bir öneri sundu. Bu yargının takdirinde olan bir konu. İmamoğlu davası TRT’den yayınlanabilir. Bugün bir provası yapıldı. Mahkeme heyeti İmamoğlu’nu ve mahkemeye katılanları çok serbest bıraktı. Neredeyse mahkemeyi anlık görüntülerle izledik. Emsal oluşturabilir. İktidar ve yargı bunu değerlendirecektir. Nerede yayınlanırsa yayınlansın milyonlarca insan bunu izler. Bunun avantajları da var ama her koşulda olacak bir olay değil. İmamoğlu bu sürecin altından kolay kalkamayabilir. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivanoğlu bağlandı. İmamoğlu’nun bu sürecine inanılmıyor. Dava fotoğrafı da çok net ortaya koydu. CHP yönetimi, AK Parti ve MHP’ye yargıya müdahale etmeye çağırıyor. Kılıçdaroğlu yargıda bir arınma yapacak. Görevi bıraktığı yerden devam etmek istiyor. Eğer Kılıçdaroğlu yeniden gelirse CHP Türkiye meselelerine kafa yorar
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала