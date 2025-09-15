İklim krizini sorgulayan rapor grubu feshedildi

“Trump yönetimi bu raporun bilimsel bir tartışma başlatmak ve iklim bilimi konusunda “endişe ve kesinlik” üzerine daha dikkatli bir diyaloğu teşvik etmek için hazırlandığını, mevcut düzenlemelerde bazı aşırı ve ideolojik yaklaşımların eleştirildiğini savunuyorlar. Ayrıca şeffaflık konusundaki itirazları, raporun kamu yorum süreciyle tetiklediği tartışmalar ve belgelerin erişilebilir oluşu üzerinden karşılamaya çalışıyorlar. Fesih kararı, bilim çevreleri ve çevre örgütleri açısından bir zafer olarak görülüyor; çünkü bu tür grupların politika belirleme sürecindeki rolünün soru işaretleri doğurması, demokratik süreçler ve bilimsel güvenilirlik açısından risk olarak algılanıyor. Ancak fesih raporun etkisini tamamen ortadan kaldırmıyor. Rapor hâlâ kamuoyunda ve politik düzeyde tartışılıyor; EPA tarafından “endangerment finding” gibi iklim düzenlemelerini dayandıran temel bilimsel bulgular üzerinde etkisi olabilecek bir referans olarak kullanılması tehlikesi hâlâ var. Ayrıca bu tür girişimler, iklim değişikliğinin bilimsel olarak tartışma dışı olması gerektiğini savunanların söylemlerine alan yaratıyor. Halkın bilimsel konsensüse güvenini sarsabileceği; hükûmet tarafından fonlanan bilimsel kurumların bağımsızlığı ve güvenilirliği konusundaki şüpheleri artırabileceği uyarısı yapılıyor.”