Ethem Büyükışık: ‘Oğlumun davasının peşini asla bırakmayacağım'

Bunun üzerine medyaya çıktım ve kendisinin bundan sonra silah arkadaşım olamayacağını söyledim. Bu şahıs hakkımda hakaret davası açtı. Söylediklerimin arkasında durduğumu söyledim. Hakikati ortaya koydum ben. 3 senedir bu soruşturma da devam ediyor. Bu olaydan sonra emekli olduğu güne kadar 2 sanığı korumak, kollamak ve beraat etmelerini sağlamak için her ikisine birden defalarca takdirname vermiştir. Üstelik yargılandıkları konu hakkında vermiştir bu belgeleri. Mahkemeyi baskı altına almak için yapmışlar bunları. 2 sanık son duruşmada bu belgeleri gururla mahkeme heyetine sundu biz de şaşkınlıkla durumu izledik. Türkiye bu güvensizlik koşullarında esenliğe ulaşamaz. Evladım için değil bu memleketin bütün evlatları için bu işin peşindeyim. Daha güvenli bir ülkede yaşamak için bu mücadeleyi sürdürüyorum.