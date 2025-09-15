Ethem Büyükışık: ‘Oğlumun davasının peşini asla bırakmayacağım'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık ile Sakarya Meydan Muharebesi Alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma ve Eğitim Derneği Gönüllüsü Yücel Demir konuk oldu oldu.
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, oğlu Dorukhan Büyükışık'ın cinayeti davasında sahte bilirkişi raporu hazırlamakla yargılanan iki astsubayın beraat etmesine ilişkin kararı canlı yayında yorumladı. Sakarya Meydan Muharebesi Alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma Eğitim Derneği Gönüllüsü Yücel Demir ise Sakarya Meydan Muharebesi'nin 200 kilometrelik yürüyüş rotasını anlattı.
Sakarya Meydan Muharebesi Alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma Eğitim Derneği Gönüllüsü Yücel Demir şunları söyledi:
‘Bir bölgeye hiç çalışma yapılmamış’
Sakarya Meydan Muharebesi çok önemli. 22 gün 22 gece büyük bir savaş oluyor. Bu savaş aslında bir varlık ve yokluk savaşı. Ayakkabısı olmayan askerler var buraları bize anlatılmamış. Polatlı’da emekli bir albay 20 yıldır yol üzerinde çalışıyor. Mangal Dağı’ndan Polat Tepe’ye kadar uzanan bir 100 km’lik bir kısmı işaretlemiş. 5 kişi bir araya geldik. İlk amacım tarihi öğrenmek ve bu yolları yürüyüş rotası olarak belirlemek. Sakarya Meydan Muharebesi kabaca Polatlı ile Haymana tarafında geçen devasa bir savaş. Güzelcekale çarpışmalarına hiç çalışma yapılmamış. Genel Kurmay’ın Türk İstiklal Harbi yayınlarını okurken denk geldik. O bölge aslında savaşın ana hattı ve kanın gövdeyi götürdüğü bir bölge. Prens Andrew buranın komutanı.
‘Sakarya’yı kaybetseydik Atatürk’ü çiğ çiğ yiyeceklerdi’
23 Nisan 1920 Meclis açıldı. 10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması imzalandı. Mayıs 1920’de Vahdettin, Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında idam kararı veriyor. 6-11 Ocak 1921’de I.İnönü Muharebeleri 23-31 Mart 1921’de II. İnönü, 10-24 Temmuz 1921’de Kütahya-Eskişehir Muharebeleri... Çok konuşulmaz ama bizim için çok hazin bir savaştır. Ordumuzun yaklaşık yüzde 40’ını kaybediyoruz. Çok büyük bir hayal kırıklığı ve iç isyanlarla da uğraşıyor Ankara hükümeti. Sakarya’yı kaybetseydik Atatürk’ü çiğ çiğ yiyeceklerdi. Atatürk, İnönü’nün yanına gidiyor ve orduyu Sakarya’nın gerisine çekmesini söylüyor. Büyük adam olmanın özelliği burada. Bütün sorumluluğu alıyor ve askeri İnönü’ye bırakıp kendisinin siyaseti ayarlayacağını söylüyor.
‘Mermiler, sahipsiz şehit mezarları görüyoruz’
Yürüyüşümüze 5’inde başladık. 1 yıldır oralarda siper hatlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar tabela çakmaya çalışıyoruz. Siper hatlarını takip ede ede Diriliş Yolu, Yunanlıları karşıladığımız hat. Her tepenin hikayesi vardır. Mermiler, sahipsiz şehit mezarları görüyoruz. Şu anda kendimize böyle bir görev biçtik. Şehit mezarlarını tespit etmek üzere yeni bir çalışma daha başlatacağız. Bilimsel bir çalışma. 1 yıllık çalışmaya gireceğiz.
‘Asla peşlerini bırakmayacağım’
Oğlu Dorukhan Büyükışık'ın cinayeti davasında sahte bilirkişi raporu hazırlamakla yargılanan iki astsubayın beraat etmesine ilişkin kararı Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık şu sözlerle değerlendirdi:
Bu devletin içindeki küçük çetelerden bir kısmı ile ilgili görülen bir davada tanık olduğumuz bir olaydı. Yargılanan 2 şahıs, oğlumu katledenlerle birlikte iş birliği yapan çok sayıdaki polis memurundan bir kısmının olay yeri inceleme videolarındaki konuşmalarını ve isimlerini ya hiç yazmayarak ya da konuşmalarına ters anlam kazandıracak şekilde değiştirerek rapor üreten iki astsubaydı. Gerekli müracatlarımız oldu. 7 duruşma sürdü ve esasa ilişkin mütelada 2 sanığın raporu kasten yazmışlardır mahkemenin aldığı raporun da kesinlik olmasına rağmen bu mütelaya karşı olarak beraat kararı verildi. İstinafa gideceğiz. 7 yıl içinde buna benzer o kadar çok hayal kırıklığı yaşadım ki. Bu yüzden bu şaşkınlığım kısa sürdü. Mücadeleyi sürdürme kararı aldık. Adalet tecelli edecek. Asla peşlerini bırakmayacağım.
‘Arif Çetin, müfettiş raporu vererek ikisini de akladı’
Her iki sanık da takdir belgeleri almış. Bunların konusu da Arif Çetin’in de verilenlerin konusu Jandarma Kriminal’de ne kadar mükemmel ses analizi yaptığına dair takdirnamelerdi. Biz bu kişilerin sahte rapor hazırladıklarını ortaya çıkardığımızda Arif Çetin ile görüştüm. Çözüm raporlarının sahte olduğunu söyledim. Seslerin değiştirildiğini polislerin korunduğunu söyledim dilekçe verdim, bu şahıslar hakkında yasal işlem yapmanızı istiyorum yapabilir misiniz dedim. Yapacağına dair söz verdi ve biz ayrıldık. Yaklaşık 1 ay sonra idari soruşturması devam eden 2 sanık hakkında ‘bunlar bu suçu işlememiştir’ diye müfettiş raporu vererek ikisini de akladı.
‘Yargılandıkları davadan takdirname vermişler’
Bunun üzerine medyaya çıktım ve kendisinin bundan sonra silah arkadaşım olamayacağını söyledim. Bu şahıs hakkımda hakaret davası açtı. Söylediklerimin arkasında durduğumu söyledim. Hakikati ortaya koydum ben. 3 senedir bu soruşturma da devam ediyor. Bu olaydan sonra emekli olduğu güne kadar 2 sanığı korumak, kollamak ve beraat etmelerini sağlamak için her ikisine birden defalarca takdirname vermiştir. Üstelik yargılandıkları konu hakkında vermiştir bu belgeleri. Mahkemeyi baskı altına almak için yapmışlar bunları. 2 sanık son duruşmada bu belgeleri gururla mahkeme heyetine sundu biz de şaşkınlıkla durumu izledik. Türkiye bu güvensizlik koşullarında esenliğe ulaşamaz. Evladım için değil bu memleketin bütün evlatları için bu işin peşindeyim. Daha güvenli bir ülkede yaşamak için bu mücadeleyi sürdürüyorum.