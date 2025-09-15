https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/dava-kararinin-ardindan-borsada-yuzde-4luk-yukselis-yasandi-1099376470.html
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava, tarafların... 15.09.2025
2025-09-15T13:51+0300
2025-09-15T13:51+0300
2025-09-15T13:57+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
türkiye
ekrem i̇mamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
chp
özgür özel
mutlak butlan
chp kurultayı
olağanüstü kurultay
radyo sputnik
CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve Avukat Onur Cingil, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu. CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, davanın 24 Ekim'e ertelenmesi hakkında şunları söyledi
13:51 15.09.2025 (güncellendi: 13:57 15.09.2025)
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava, tarafların dinlenilmesinin ardından 24 Ekim Cuma gününe ertelendi.
CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve Avukat Onur Cingil, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu.
CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, davanın 24 Ekim'e ertelenmesi hakkında şunları söyledi
Kurultay davası esastan reddedilmesi gereken bir dava olmasına rağmen ertelendi. 24 Ekim’de reddedilme, tekrar erteleme, çağrı heyeti çıkarılması ya da mutlak butlan kararı gibi ihtimaller hâlâ masada. İstanbul İl Kongremize kayyum atanması, polis baskını ve Ankara 3. Asliye Mahkemesi’nin talebi reddetmesi Türkiye’deki hukuk karmaşasının açık göstergesi.
Bu süreç ülkenin hukuk güvenilirliğini ve ekonomisini derinden sarsıyor, rezervler eriyor, dava kararının ardından borsada yüzde 4’lük yükseliş yaşandı. Amaç CHP’yi iç kavgaya sürükleyip suni gündemlerle gerçek sorunları perdelemek.
Halk açlık sınırının altında yaşıyor, emeklilerin, gençlerin durumu ortada, Akbelen’de ağaç kıyımı sürüyor. Anketler halkın yüzde 75’inin bu süreci siyasi gördüğünü ortaya koyuyor. Kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 40’ın üzerinde birinci parti, olası bir seçimde Ekrem İmamoğlu yüzde 55’in üzerinde oy alıyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun güvenli liman söylemi kayyum ya da çağrı heyetiyle değil, parti içi mekanizmaların işlemesiyle mümkündür. CHP delegesi özgür iradesiyle gizli oy kullanır, kimsenin hükmü altında değildir. Mahkemenin tüm listeleri istemesi süreci uzatma çabasıdır. Tüm baskılara rağmen CHP bu süreçten güçlenerek çıkacaktır.
Onur Cingil: 'CHP’nin birlik içinde olması hayati önem taşıyor'
Avukat Onur Cingil, CHP kurultayına ilişkin mahkeme sürecini ve olası sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi:
Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisine başka bir mahkeme müdahale edemezdi, dolayısıyla CHP kurultayının da yargıya konu edilmemesi gerekirdi. Ancak bugün gelinen noktada davanın 24 Ekim’e ertelenmesi siyasi bir hamle olarak görülüyor, çünkü bu şekilde her ay kamuoyu meşgul edilmek isteniyor. Mahkemenin delege listeleri ve tutanakları istemesi aslında dosyayı güçlendirme çabasıdır, çünkü tek başına ayakta duramayacak bir dava farklı dosyalarla beslenmeye çalışılıyor. Burada hukuki değil siyasi bir süreç yürütülüyor; tedbir talebinin reddedilmesi önemli ama öte yandan delegelerin bilgilerinin istenmesi yeni delil yaratma girişimi anlamına geliyor. Geriye dönük iptal ya da butlan kararı ihtimalleri gündeme getirilebilir, ancak hangi seçeneğin kullanılacağı siyasi iradenin işine geldiğine göre belirlenecektir. Bu dava iktidarın CHP’yi yıpratma, hatta seçim sürecinde aday bırakmama niyetini gösteriyor. Türkiye’de olmaz denilen her şeyin olduğunu gördük, dolayısıyla ihtimalleri ciddiye almak gerekiyor. Bu süreçte CHP’nin birlik içinde olması hayati önem taşıyor, aksi halde parti koridorlarında tartıştırılan, polemiklere çekilen bir CHP tablosu ortaya çıkar ki bu en çok iktidarın işine yarar.