Avukat Uğur Poyraz: ‘CHP'nin kurultay davası en baştan beri konusuzdu’
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Abone ol
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları İkizköy Köyü Muhtarı Nejla Işık ve Avukat Uğur Poyraz oldu.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davasını takip eden Avukat Uğur Poyraz, bugün yaşananları canlı yayında anlattı.
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına karşı yıllardır mücadele eden köylüler, bu sabah Akbelen’de zeytin sökümünün başladığını duyurdu. Akbelen’de zeytin ağaçlarının sökülmesine tepki gösteren bazı köylüler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan İkizköy Muhtarı Nejla Işık, canlı yayında son gelişmeleri aktardı.
‘Bu dava en baştan beri konusuz bir dava’
Avukat Uğur Poyraz, şunları söyledi:
Bugün erteleneceği zaten belliydi. Davayı baştan beri takip ediyordum. Ara karardan dolayı eksiklikler vardı. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi ve Olağanüstü Kurultayı yapılacağını, İstanbul’un eski delegelerinin kurultaya katılamayacağını, bu delegelerle seçilecek yönetimin meşvru olduğunu söyledi ve gelecek celse reddedilecek. Hakim tedbir kararı da vermedi. Bu celsede davacı taraf Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının ara karar ile partiye geri dönmelerini istedi, mahkeme bu talebi reddetti. Kurultay sonucuna göre karar oluşturulacağı belli. Bu karar da YSK’dan geçtikten sonra kesin hale gelecek ve dava konusuz kalacağı için reddedilecektir. Kılıçdaroğlu bu olağanüstü kurultayda aday da olabiliyor. Bu dava en baştan beri konusuz bir dava.
‘Biz inanmak istemedik’
İkizköy Muhtarı Nejla Işık ise şu ifadeleri kullandı:
İki sene önce Akbelen’de yaşadıklarımızın aynısını yaşadık. Sabahın erken saatlerinde TOMA ile jandarma ablukasında bu sefer zeytin sökümüne başlamışlar. O alana geçmek o kadar zordu ki tüm yollar kesilmiş. Gerçekten zeytinliklere girdiler mi biz inanmak istemedik. Üzerinde meyve olan bir ağaca bu sıcak altında bu yapılmaz. O zeytinliklerin sökülmesi demek bizim köyümüzün de elimizden gitmesi demek. Alçakça ve fütursuzca bir müdehale var. Vicdan, merhamet hiçbir şey yok, ne göz yaşı tanıyorlar ne anlattığını anlıyorlar. Tek bir şeye odaklanmışlar: Para, para, para.