Avukat Uğur Poyraz: ‘CHP'nin kurultay davası en baştan beri konusuzdu’

Bugün erteleneceği zaten belliydi. Davayı baştan beri takip ediyordum. Ara karardan dolayı eksiklikler vardı. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi ve Olağanüstü Kurultayı yapılacağını, İstanbul’un eski delegelerinin kurultaya katılamayacağını, bu delegelerle seçilecek yönetimin meşvru olduğunu söyledi ve gelecek celse reddedilecek. Hakim tedbir kararı da vermedi. Bu celsede davacı taraf Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının ara karar ile partiye geri dönmelerini istedi, mahkeme bu talebi reddetti. Kurultay sonucuna göre karar oluşturulacağı belli. Bu karar da YSK’dan geçtikten sonra kesin hale gelecek ve dava konusuz kalacağı için reddedilecektir. Kılıçdaroğlu bu olağanüstü kurultayda aday da olabiliyor. Bu dava en baştan beri konusuz bir dava.