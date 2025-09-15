Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/amiral-nahimov-kruvazoru-fabrika-testlerinin-ilk-asamasini-tamamladi-1099386861.html
Amiral Nahimov kruvazörü fabrika testlerinin ilk aşamasını tamamladı
Amiral Nahimov kruvazörü fabrika testlerinin ilk aşamasını tamamladı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer tahrikli Amiral Nahimov kruvazörünün fabrika testlerinin ilk aşamasının tamamladığını bildirdi. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T22:53+0300
2025-09-15T22:59+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
amiral nahimov füze kruvazörü
fabrika testleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099386928_0:19:737:434_1920x0_80_0_0_1690d4c45f3e941902ba42e9d559d150.png
Rusya Savunma Bakanlığı'nın ilgili açıklamasında, “Sevmaş üretim tesisinde modernizasyon ve onarımdan geçen ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov, fabrika deniz testlerinin ilk aşamasını başarıyla tamamlayarak tesisin düzenli limanına geldi” ifadelerine yer verildi.Fabrika deniz testlerinin ilk aşamasında ana güç ünitesinin ve geminin bir dizi sistem ve mekanizmasının çalışmasının kontrol edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Sevmaş işletmesinin teslim ekibi ile gemi mürettebatının katıldığı testler, planlandığı şekilde devam edecek” vurgusu yapıldı.Amiral Nahimov’da modernizasyondan sonra Tsirkon, ayrıca Kalibr ve Oniks seyir füzeleri kullanılacak.1983'te temeli atıldı, 1986'dan beri devredeProje 1144 ‘Orlan’ kapsamında üretilen Rus füze kruvazörü Amiral Nahimov’un 1992’den önceki adı ‘Kalinin’ idi.17 Mayıs 1983’te Baltık Gemi Yapım Fabrikası’nda temeli atılan gemi, Nisan 1986’da suya indirilmişti.Aralık 1988’de Rus Donanması’nın hizmetine giren kruvazörün adı Nisan 1992’de Amiral Nahimov olarak değiştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20190611/agir-nukleer-fuze-kruvazoru-amiral-nahimov-1039323037.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099386928_73:0:702:472_1920x0_80_0_0_f6def3e5bbfaa4bfe45a732d23850db7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, amiral nahimov füze kruvazörü, fabrika testleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, amiral nahimov füze kruvazörü, fabrika testleri

Amiral Nahimov kruvazörü fabrika testlerinin ilk aşamasını tamamladı

22:53 15.09.2025 (güncellendi: 22:59 15.09.2025)
© Sputnik / Олег ЛасточкинAmiral Nahimov kruvazörü
Amiral Nahimov kruvazörü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
© Sputnik / Олег Ласточкин
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer tahrikli Amiral Nahimov kruvazörünün fabrika testlerinin ilk aşamasının tamamladığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın ilgili açıklamasında, “Sevmaş üretim tesisinde modernizasyon ve onarımdan geçen ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov, fabrika deniz testlerinin ilk aşamasını başarıyla tamamlayarak tesisin düzenli limanına geldi” ifadelerine yer verildi.
Fabrika deniz testlerinin ilk aşamasında ana güç ünitesinin ve geminin bir dizi sistem ve mekanizmasının çalışmasının kontrol edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Sevmaş işletmesinin teslim ekibi ile gemi mürettebatının katıldığı testler, planlandığı şekilde devam edecek” vurgusu yapıldı.
Amiral Nahimov’da modernizasyondan sonra Tsirkon, ayrıca Kalibr ve Oniks seyir füzeleri kullanılacak.

1983'te temeli atıldı, 1986'dan beri devrede

Proje 1144 ‘Orlan’ kapsamında üretilen Rus füze kruvazörü Amiral Nahimov’un 1992’den önceki adı ‘Kalinin’ idi.
17 Mayıs 1983’te Baltık Gemi Yapım Fabrikası’nda temeli atılan gemi, Nisan 1986’da suya indirilmişti.
Aralık 1988’de Rus Donanması’nın hizmetine giren kruvazörün adı Nisan 1992’de Amiral Nahimov olarak değiştirilmişti.
İnfografik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2019
MULTİMEDYA
Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
11 Haziran 2019, 19:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала