Amiral Nahimov kruvazörü fabrika testlerinin ilk aşamasını tamamladı
Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer tahrikli Amiral Nahimov kruvazörünün fabrika testlerinin ilk aşamasının tamamladığını bildirdi.
22:53 15.09.2025 (güncellendi: 22:59 15.09.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer tahrikli Amiral Nahimov kruvazörünün fabrika testlerinin ilk aşamasının tamamladığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın ilgili açıklamasında, “Sevmaş üretim tesisinde modernizasyon ve onarımdan geçen ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov, fabrika deniz testlerinin ilk aşamasını başarıyla tamamlayarak tesisin düzenli limanına geldi” ifadelerine yer verildi.
Fabrika deniz testlerinin ilk aşamasında ana güç ünitesinin ve geminin bir dizi sistem ve mekanizmasının çalışmasının kontrol edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Sevmaş işletmesinin teslim ekibi ile gemi mürettebatının katıldığı testler, planlandığı şekilde devam edecek” vurgusu yapıldı.
Amiral Nahimov’da modernizasyondan sonra Tsirkon, ayrıca Kalibr ve Oniks seyir füzeleri kullanılacak.
1983'te temeli atıldı, 1986'dan beri devrede
Proje 1144 ‘Orlan’ kapsamında üretilen Rus füze kruvazörü Amiral Nahimov’un 1992’den önceki adı ‘Kalinin’ idi.
17 Mayıs 1983’te Baltık Gemi Yapım Fabrikası’nda temeli atılan gemi, Nisan 1986’da suya indirilmişti.
Aralık 1988’de Rus Donanması’nın hizmetine giren kruvazörün adı Nisan 1992’de Amiral Nahimov olarak değiştirilmişti.