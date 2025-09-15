https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/amiral-nahimov-kruvazoru-fabrika-testlerinin-ilk-asamasini-tamamladi-1099386861.html

Amiral Nahimov kruvazörü fabrika testlerinin ilk aşamasını tamamladı

Amiral Nahimov kruvazörü fabrika testlerinin ilk aşamasını tamamladı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer tahrikli Amiral Nahimov kruvazörünün fabrika testlerinin ilk aşamasının tamamladığını bildirdi. 15.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-15T22:53+0300

2025-09-15T22:53+0300

2025-09-15T22:59+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

amiral nahimov füze kruvazörü

fabrika testleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099386928_0:19:737:434_1920x0_80_0_0_1690d4c45f3e941902ba42e9d559d150.png

Rusya Savunma Bakanlığı'nın ilgili açıklamasında, “Sevmaş üretim tesisinde modernizasyon ve onarımdan geçen ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov, fabrika deniz testlerinin ilk aşamasını başarıyla tamamlayarak tesisin düzenli limanına geldi” ifadelerine yer verildi.Fabrika deniz testlerinin ilk aşamasında ana güç ünitesinin ve geminin bir dizi sistem ve mekanizmasının çalışmasının kontrol edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Sevmaş işletmesinin teslim ekibi ile gemi mürettebatının katıldığı testler, planlandığı şekilde devam edecek” vurgusu yapıldı.Amiral Nahimov’da modernizasyondan sonra Tsirkon, ayrıca Kalibr ve Oniks seyir füzeleri kullanılacak.1983'te temeli atıldı, 1986'dan beri devredeProje 1144 ‘Orlan’ kapsamında üretilen Rus füze kruvazörü Amiral Nahimov’un 1992’den önceki adı ‘Kalinin’ idi.17 Mayıs 1983’te Baltık Gemi Yapım Fabrikası’nda temeli atılan gemi, Nisan 1986’da suya indirilmişti.Aralık 1988’de Rus Donanması’nın hizmetine giren kruvazörün adı Nisan 1992’de Amiral Nahimov olarak değiştirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20190611/agir-nukleer-fuze-kruvazoru-amiral-nahimov-1039323037.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, amiral nahimov füze kruvazörü, fabrika testleri