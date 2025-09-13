Rusya'nın T-90MS tankı aktif olarak kullanılmaya başlandı: 'Saha koşullarında bile tamir edilebiliyor'
© Sputnik / Maxim Blinov / Multimedya arşivine gidinRussia's T-90MS tank at the Army-2023 Expo. File photo
© Sputnik / Maxim Blinov/
Abone ol
Uralvagonzavod Basın Servisi, Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen IDEX-2025 fuarında sergilenen Rusya'nın son teknoloji ürünü T-90MS tankının, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna sevk edildiğini açıkladı.
T-90MS, BAE'deki fuarda sergilendiği konfigürasyonla neredeyse aynı şekilde Rus ordusuna gönderildi. Yapılan tek değişiklik, tankın renginin 'çöl' kamuflajından standart ordu yeşiline dönüştürülmesi oldu.
Pek çok alanda kendini kanıtladığı belirtilen T-90MS, şu özelliklerle yeniden donatıldı:
RPG'leri, tanksavar füzelerini ve FPV insansız hava araçlarını savuşturmak için güçlendirilmiş çok katmanlı zırh
Yeni nesil atış kontrol sistemleri
Gelişmiş optik sistemler
Aerodinamik arayüzler
Çok yönlü mühimmat cephanesi
Uralvagonzavod'un bu gelişmiş tankı, Abu Dabi'deki prestijli fuarda ilk kez tanıtılmıştı.
Uralvagonzavod ayrıca Özel Askeri Operasyon bölgesinde görev yapan Rus birliklerine, cephe deneyimlerine dayanarak geliştirilen modifikasyonlarla artık daha da üstün hale gelen; yükseltilmiş T-90M tankları ile derinlemesine modernize edilmiş T-80BVM, T-72B3 ve T-72B3M tankları tedarik ediyor.
'Rus tanklarının artısı, arazi kabiliyeti ve şasinin güvenilirliği'
T-90MS tankının mürettebatından bir asker modernize edilen tanka ilişkin Sputnik'e açıklamalarda bulundu.
Söz konusu asker açıklamasında, “Rus tanklarının avantajı, arazi kabiliyetleri ve şasi güvenilirlikleridir; yabancı rakiplerin dezavantajı ise ağırlıkları ve boyutlarıdır” dedi.
Aynı mürettebat üyesi, “Rus tanklarının artıları, arazi kabiliyeti ve şasinin güvenilirliğidir. Ayrıca yabancı rakiplerin dezavantajı, arazi kabiliyetini de olumsuz etkileyen ağırlıklarıdır” şeklinde konuştu.
Asker açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
Bizi şaşırtan tek şey, birçok yabancı üreticinin neden tekerlekli araçlara yöneldiğiydi. Nedense her ülke tekerlekli araçları sergiliyor. Bize göre paletli sistemler daha güvenilir. Tekerlekli araçlar daha ucuz ve bakımı daha kolay olabilir ancak paletli araçlar daha yüksek arazi geçiş kabiliyeti sağlar. Tekerlekli yabancı araçlar, daha çok yollarla ve genel olarak lojistikle sınırlıdır.
'Saha koşullarında bile tamir edilebiliyor'
Yine T-90MS tankının mürettebat üyelerinden biri yaptığı açıklamada, "En yeni T-90 tipi Rus tankları, saha koşullarında bile tamir edilebilmektedir. Hatta bir keresinde motorun iki palmiye ağacıyla kaldırıldığı bile olmuştur" dedi.
Tankçı asker konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Uralvagonzavod uzmanları, onarım konusunda zengin bir deneyime sahiptir ve bunu pratikte başarıyla uygulamaktadır. Bu sayede, belirli blokların değiştirilmesi birkaç kat daha hızlı yapılabiliyor. Ayrıca tankın tasarımında da bazı değişiklikler yapılmıştır; birçok parça ve agregaya erişim artık daha kolay. Soğutma ve yakıt besleme sistemlerinde hızlı sökülebilen konektörler ve benzeri çözümler kullanılmıştır; bu da onarım süresini önemli ölçüde kısaltmaktadır.
'Gösterişsiz ama son derece işlevsel'
Aynı mürettebat üyesi, saha koşullarında Rus tanklarıyla neredeyse her şeyin yapılabileceğini vurgulayarak açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Uralvagonzavod mühendisleri, tankın tasarımına saha koşullarında onarım imkanını en baştan dahil ettiler. Gerekli ekipman varsa, her türlü onarım gerçekleştirilebilir. Ancak kimi zaman ekipman olmadan da pratik çözümler bulunabilir. Örneğin Hindistan’daki testlerde, tank motorunun değiştirilmesinde iki palmiye ağacı kaldırma mekanizması olarak kullanıldı. Yani bizim teknolojimiz gösterişsiz ama son derece işlevseldir ve bu da pratikte kanıtlanmıştır.