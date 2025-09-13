https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/rusyanin-t-90ms-tanki-aktif-olarak-kullanilmaya-baslandi-saha-kosullarinda-bile-tamir-edilebiliyor-1099340532.html

Rusya'nın T-90MS tankı aktif olarak kullanılmaya başlandı: 'Saha koşullarında bile tamir edilebiliyor'

Rusya'nın T-90MS tankı aktif olarak kullanılmaya başlandı: 'Saha koşullarında bile tamir edilebiliyor'

Sputnik Türkiye

Uralvagonzavod Basın Servisi, Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen IDEX-2025 fuarında sergilenen Rusya'nın son teknoloji ürünü T-90MS... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-13T17:37+0300

2025-09-13T17:37+0300

2025-09-13T17:37+0300

görüş

rusya

abu dabi

uralvagonzavod

sputnik

birleşik arap emirlikleri (bae)

t-90

t-90 tankı

t-90ms

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099340518_0:178:3146:1948_1920x0_80_0_0_bb3b7c327128a51f3f4d251111f49305.jpg

T-90MS, BAE'deki fuarda sergilendiği konfigürasyonla neredeyse aynı şekilde Rus ordusuna gönderildi. Yapılan tek değişiklik, tankın renginin 'çöl' kamuflajından standart ordu yeşiline dönüştürülmesi oldu.Pek çok alanda kendini kanıtladığı belirtilen T-90MS, şu özelliklerle yeniden donatıldı:Uralvagonzavod'un bu gelişmiş tankı, Abu Dabi'deki prestijli fuarda ilk kez tanıtılmıştı.Uralvagonzavod ayrıca Özel Askeri Operasyon bölgesinde görev yapan Rus birliklerine, cephe deneyimlerine dayanarak geliştirilen modifikasyonlarla artık daha da üstün hale gelen; yükseltilmiş T-90M tankları ile derinlemesine modernize edilmiş T-80BVM, T-72B3 ve T-72B3M tankları tedarik ediyor.'Rus tanklarının artısı, arazi kabiliyeti ve şasinin güvenilirliği'T-90MS tankının mürettebatından bir asker modernize edilen tanka ilişkin Sputnik'e açıklamalarda bulundu.Söz konusu asker açıklamasında, “Rus tanklarının avantajı, arazi kabiliyetleri ve şasi güvenilirlikleridir; yabancı rakiplerin dezavantajı ise ağırlıkları ve boyutlarıdır” dedi.Aynı mürettebat üyesi, “Rus tanklarının artıları, arazi kabiliyeti ve şasinin güvenilirliğidir. Ayrıca yabancı rakiplerin dezavantajı, arazi kabiliyetini de olumsuz etkileyen ağırlıklarıdır” şeklinde konuştu.Asker açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:'Saha koşullarında bile tamir edilebiliyor'Yine T-90MS tankının mürettebat üyelerinden biri yaptığı açıklamada, "En yeni T-90 tipi Rus tankları, saha koşullarında bile tamir edilebilmektedir. Hatta bir keresinde motorun iki palmiye ağacıyla kaldırıldığı bile olmuştur" dedi.Tankçı asker konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Gösterişsiz ama son derece işlevsel'Aynı mürettebat üyesi, saha koşullarında Rus tanklarıyla neredeyse her şeyin yapılabileceğini vurgulayarak açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/rusya-nukleer-doktrinini-degistirdi-moskovanin-nukleer-cephaneliginin-tum-ayrintilari-1088535747.html

rusya

abu dabi

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

t-90ms, t-90