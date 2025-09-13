Avustralya'da İslamofobi yükselişte: 2023'ten bu yana en yüksek seviyede

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/avustralyada-islamofobi-yukseliste-2023ten-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1099336378.html
Bağımsız bir rapora göre Avustralya'da Müslümanlara yönelik nefret olayları eşi görülmemiş seviyelere ulaştı. Başbakan Anthony Albanese, "Toplumumuzda bu...
Bağımsız bir rapora göre Avustralya’da Müslümanlara yönelik nefret olayları eşi görülmemiş seviyelere ulaştı. Başbakan Anthony Albanese, “Toplumumuzda bu nefret ve önyargıya yer yok” diyerek raporun önerilerini değerlendireceklerini açıkladı.
Avustralya’da yayımlanan 60 sayfalık rapor, İslamofobi'nin yıllardır süregeldiğini ancak çoğu zaman ya görmezden gelindiğini ya da inkar edildiğini ortaya koydu. Raporu hazırlayan özel elçi Aftab Malik, “Müslüman kadınlar ve çocuklar, yaptıkları şeylerden değil, kim olduklarından ve ne giydiklerinden dolayı hedef alınıyor” dedi.
Raporda yer alan bulgular, hakaretten duvar yazılarına kadar birçok alanda Müslümanların ayrımcılığa uğradığını gösteriyor. Son iki yılda kaydedilen nefret vakalarında yüzde 150 artış olduğu belirtildi.
Rapor, dine dayalı ayrımcılığın incelenmesi ve sosyal uyumu güçlendirmek için 54 öneri sundu. Bunlardan biri de “dijital nefret suçlarının” yakından takip edilmesi. Başbakan Anthony Albanese ise, “Avustralyalılar hangi dine inanırsa inansın güvende hissetmeli. Toplumumuzu bölen nefret ve korkuyu ortadan kaldırmalıyız” diyerek sert bir mesaj verdi.
Rapor, özellikle 7 Ekim 2023’te İsrail’de yaşanan olayların ardından İslamofobi’nin zirveye ulaştığını vurguluyor. Uzmanlar, sosyal uyum ve demokrasinin tehlike altında olabileceği uyarısında bulunuyor.