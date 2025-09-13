Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/avustralyada-islamofobi-yukseliste-2023ten-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1099336378.html
Avustralya'da İslamofobi yükselişte: 2023'ten bu yana en yüksek seviyede
Avustralya'da İslamofobi yükselişte: 2023'ten bu yana en yüksek seviyede
Sputnik Türkiye
Bağımsız bir rapora göre Avustralya’da Müslümanlara yönelik nefret olayları eşi görülmemiş seviyelere ulaştı. Başbakan Anthony Albanese, “Toplumumuzda bu... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T12:18+0300
2025-09-13T12:18+0300
dünya
i̇srail
avustralya
i̇slamofobi
i̇slamofobik eylemler
i̇slam
ayrımcılık
nefret suçu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103107/90/1031079095_0:267:5106:3139_1920x0_80_0_0_34c38b8aab362271b92c0840361ef7d7.jpg
Avustralya’da yayımlanan 60 sayfalık rapor, İslamofobi'nin yıllardır süregeldiğini ancak çoğu zaman ya görmezden gelindiğini ya da inkar edildiğini ortaya koydu. Raporu hazırlayan özel elçi Aftab Malik, “Müslüman kadınlar ve çocuklar, yaptıkları şeylerden değil, kim olduklarından ve ne giydiklerinden dolayı hedef alınıyor” dedi.Raporda yer alan bulgular, hakaretten duvar yazılarına kadar birçok alanda Müslümanların ayrımcılığa uğradığını gösteriyor. Son iki yılda kaydedilen nefret vakalarında yüzde 150 artış olduğu belirtildi.Hükümete çağrı Rapor, dine dayalı ayrımcılığın incelenmesi ve sosyal uyumu güçlendirmek için 54 öneri sundu. Bunlardan biri de “dijital nefret suçlarının” yakından takip edilmesi. Başbakan Anthony Albanese ise, “Avustralyalılar hangi dine inanırsa inansın güvende hissetmeli. Toplumumuzu bölen nefret ve korkuyu ortadan kaldırmalıyız” diyerek sert bir mesaj verdi.Artan kaygılar Rapor, özellikle 7 Ekim 2023’te İsrail’de yaşanan olayların ardından İslamofobi’nin zirveye ulaştığını vurguluyor. Uzmanlar, sosyal uyum ve demokrasinin tehlike altında olabileceği uyarısında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240202/kanada-basbakani-trudeau-islamofobinin-toplumumuzda-yeri-yok-1080310392.html
i̇srail
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103107/90/1031079095_284:0:4823:3404_1920x0_80_0_0_62cf26f9a5ea35ff0073bb4a8d12fab7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, avustralya, i̇slamofobi, i̇slamofobik eylemler, i̇slam, ayrımcılık, nefret suçu
i̇srail, avustralya, i̇slamofobi, i̇slamofobik eylemler, i̇slam, ayrımcılık, nefret suçu

Avustralya'da İslamofobi yükselişte: 2023'ten bu yana en yüksek seviyede

12:18 13.09.2025
© AP Photo / Thibault CamusFransa'da sokakta namaz kılmak yasaklanıyor
Fransa'da sokakta namaz kılmak yasaklanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Thibault Camus
Abone ol
Bağımsız bir rapora göre Avustralya’da Müslümanlara yönelik nefret olayları eşi görülmemiş seviyelere ulaştı. Başbakan Anthony Albanese, “Toplumumuzda bu nefret ve önyargıya yer yok” diyerek raporun önerilerini değerlendireceklerini açıkladı.
Avustralya’da yayımlanan 60 sayfalık rapor, İslamofobi'nin yıllardır süregeldiğini ancak çoğu zaman ya görmezden gelindiğini ya da inkar edildiğini ortaya koydu. Raporu hazırlayan özel elçi Aftab Malik, “Müslüman kadınlar ve çocuklar, yaptıkları şeylerden değil, kim olduklarından ve ne giydiklerinden dolayı hedef alınıyor” dedi.
Raporda yer alan bulgular, hakaretten duvar yazılarına kadar birçok alanda Müslümanların ayrımcılığa uğradığını gösteriyor. Son iki yılda kaydedilen nefret vakalarında yüzde 150 artış olduğu belirtildi.

Hükümete çağrı

Rapor, dine dayalı ayrımcılığın incelenmesi ve sosyal uyumu güçlendirmek için 54 öneri sundu. Bunlardan biri de “dijital nefret suçlarının” yakından takip edilmesi. Başbakan Anthony Albanese ise, “Avustralyalılar hangi dine inanırsa inansın güvende hissetmeli. Toplumumuzu bölen nefret ve korkuyu ortadan kaldırmalıyız” diyerek sert bir mesaj verdi.

Artan kaygılar

Rapor, özellikle 7 Ekim 2023’te İsrail’de yaşanan olayların ardından İslamofobi’nin zirveye ulaştığını vurguluyor. Uzmanlar, sosyal uyum ve demokrasinin tehlike altında olabileceği uyarısında bulunuyor.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
DÜNYA
Kanada Başbakanı Trudeau: İslamofobinin toplumumuzda yeri yok
2 Şubat 2024, 13:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала