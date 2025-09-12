SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Eşit haklar ve kapsayıcı güvence olmadan nasıl büyüyoruz?

Türkiye
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
2025-09-12T17:42+0300
2025-09-12T17:42+0300
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün TÜİK’in işsizlik verileri ile geçmiş yıllardan bugüne vatandaşın alım gücünü değerlendirdi.Elmen, şöyle konuştu:
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün TÜİK’in işsizlik verileri ile geçmiş yıllardan bugüne vatandaşın alım gücünü değerlendirdi.
Elmen, şöyle konuştu:
“Kapsayıcı güvence, eşitlik hakları olmadan biz nasıl büyüyoruz? Bunu sormak ve sorgulamak istiyorum. Sayısal veriye ihtiyacım yok. Ben bunu kiramı öderken, çocuğumun istediği oyuncağı alamadığım zaman görüyorum. Adil ve daha güvenceli bir sistem istiyorsak veriler bence ülkeye alarm çaldırıyor. Artık işveren, memur, çalışan herkes için yeniden bir sistem kurulmalı. Bu sistem gitmiyor. TÜİK diyor ki istihdam oranı yüzde 19, işsizlik ise yüzde 8.4. Her üç kişiden biri ya işsiz ya eksik çalışıyor ya da iş aramaktan vazgeçmiş durumda. Sizce bu veriler ne kadar gerçek? Bu ülkedeki yüzde 8.4 işsizliğe ben inanmıyorum. Bana göre işsizlik şu an özellikle yeni nesil için çok uç noktada. Asgari ücret artıyor ama neden hissedilmiyor? 2002 ve 2025 yıllarını kıyasladığımızda artış olsa da etkisi hissedilmemiş. Çünkü 2013’ün 22 bin lirasıyla bir birey lüks bir hayat yaşayabilecek durumdaydı. Şu anda onun karşılığı 140 bin lira. Buna da enflasyon diyorlar. Verilerin bu kadar karşılanmıyor olması enflasyon mu?”
