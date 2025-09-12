https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/polonya-disisleri-bakani-sikorski-rusya-ile-diplomatik-iliskilerin-kesilmesi-icin-bir-neden-yok-1099330196.html

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi için bir neden yok

Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi için bir neden görmediğini belirtti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Sikorski, Kiev’de gazetecilere yaptığı açıklamada şu anda Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi için bir neden görmediğini söyledi.Sikorski, “Rusya ile diplomatik ilişkilerimiz var, ancak bunlar karşılıklı çağrılar ve protesto notaları vermekle sınırlı. Diplomaside iletişim kanalları sadece dostlarla değil, rakipler ve düşmanlarla da sürdürülür. Dolayısıyla, şimdilik ilişkilerin kesilmesi için bir neden görmüyorum” dedi.Sikorski, Polonya'nın Rus diplomatların çalıştıkları bölgenin sınırları dışına çıkmalarını yasakladığını anımsatarak “Polonya'da Rus diplomatların Polonya içinde seyahat etmelerine ilişkin kısıtlamalar zaten var. İki Rus konsolosluğunu kapattım. Diğer AB ülkelerini de aynısını yapmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarıyla ilgili olarak, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'daki İHA olayının ‘bir hata sonucu vuku bulmuş olabileceğini’ belirterek, durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş ve olayın bir an önce sona ermesini umduğunu ifade etmişti.

