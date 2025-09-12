https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/polonya-disisleri-bakani-sikorski-rusya-ile-diplomatik-iliskilerin-kesilmesi-icin-bir-neden-yok-1099330196.html
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi için bir neden yok
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi için bir neden yok
Sputnik Türkiye
Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi için bir neden görmediğini belirtti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T20:27+0300
2025-09-12T20:27+0300
2025-09-12T20:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
radoslaw sikorski
polonya
rusya
kiev
ab
nato
rusya savunma bakanlığı
donald trump
ursula von der leyen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081562599_0:210:2634:1691_1920x0_80_0_0_edc097f02c3117e4b8f45e7d173a53f7.jpg
Sikorski, Kiev’de gazetecilere yaptığı açıklamada şu anda Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi için bir neden görmediğini söyledi.Sikorski, “Rusya ile diplomatik ilişkilerimiz var, ancak bunlar karşılıklı çağrılar ve protesto notaları vermekle sınırlı. Diplomaside iletişim kanalları sadece dostlarla değil, rakipler ve düşmanlarla da sürdürülür. Dolayısıyla, şimdilik ilişkilerin kesilmesi için bir neden görmüyorum” dedi.Sikorski, Polonya'nın Rus diplomatların çalıştıkları bölgenin sınırları dışına çıkmalarını yasakladığını anımsatarak “Polonya'da Rus diplomatların Polonya içinde seyahat etmelerine ilişkin kısıtlamalar zaten var. İki Rus konsolosluğunu kapattım. Diğer AB ülkelerini de aynısını yapmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarıyla ilgili olarak, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'daki İHA olayının ‘bir hata sonucu vuku bulmuş olabileceğini’ belirterek, durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş ve olayın bir an önce sona ermesini umduğunu ifade etmişti.
polonya
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081562599_0:0:2634:1975_1920x0_80_0_0_a7d57cf0402fe51f9793942969f89740.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
radoslaw sikorski, polonya, rusya, kiev, ab, nato, rusya savunma bakanlığı, donald trump, ursula von der leyen
radoslaw sikorski, polonya, rusya, kiev, ab, nato, rusya savunma bakanlığı, donald trump, ursula von der leyen
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi için bir neden yok
Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi için bir neden görmediğini belirtti.
Sikorski, Kiev’de gazetecilere yaptığı açıklamada şu anda Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi için bir neden görmediğini söyledi.
Sikorski, “Rusya ile diplomatik ilişkilerimiz var, ancak bunlar karşılıklı çağrılar ve protesto notaları vermekle sınırlı. Diplomaside iletişim kanalları sadece dostlarla değil, rakipler ve düşmanlarla da sürdürülür. Dolayısıyla, şimdilik ilişkilerin kesilmesi için bir neden görmüyorum” dedi.
Sikorski, Polonya'nın Rus diplomatların çalıştıkları bölgenin sınırları dışına çıkmalarını yasakladığını anımsatarak “Polonya'da Rus diplomatların Polonya içinde seyahat etmelerine ilişkin kısıtlamalar zaten var. İki Rus konsolosluğunu kapattım. Diğer AB ülkelerini de aynısını yapmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İHA'larının Polonya topraklarına saldırdığına dair Varşova'nın iddialarıyla ilgili olarak, 9 Eylül’de Ukrayna'daki savunma tesislerinin hedef alındığı bombardımanlarda Polonya'da vurulmak üzere herhangi bir hedefin planlanmadığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'daki İHA olayının ‘bir hata sonucu vuku bulmuş olabileceğini’ belirterek, durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş ve olayın bir an önce sona ermesini umduğunu ifade etmişti.