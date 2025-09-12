https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/dilek-ete-enflasyon-farki-bir-zam-degil-kanundan-dogan-haktir-1099320046.html
Dilek Ete: 'Enflasyon farkı bir zam değil, kanundan doğan haktır'
Dilek Ete: 'Enflasyon farkı bir zam değil, kanundan doğan haktır'
Sputnik Türkiye
Sosyal güvenlik müşaviri Dilek Ete, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T13:29+0300
2025-09-12T13:29+0300
2025-09-12T13:55+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
türkiye
tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)
bağ-kur
ssk
emekli
emekli maaşı
asgari ücret
orta vadeli program (ovp)
ovp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Sosyal güvenlik müşaviri Dilek Ete, Orta Vadeli Program’da açıklanan enflasyon hedefleri, emeklilerin alacağı enflasyon farkı ve tamamlayıcı emeklilik sistemine dair değerlendirmelerde bulundu.Dilek Ete, konuya ilişkin şunları söyledi:Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) üzerine ise Ete, şu uyarıları yaptı:Çeyiz yardımı ve evlilik desteği konusuna da değinen Ete, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
türkiye, tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes), bağ-kur, ssk, emekli, emekli maaşı, asgari ücret, orta vadeli program (ovp), ovp, radyo sputnik, radyo, radyo
türkiye, tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes), bağ-kur, ssk, emekli, emekli maaşı, asgari ücret, orta vadeli program (ovp), ovp, radyo sputnik, radyo, radyo
Dilek Ete: 'Enflasyon farkı bir zam değil, kanundan doğan haktır'
13:29 12.09.2025 (güncellendi: 13:55 12.09.2025)
Sosyal güvenlik müşaviri Dilek Ete, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Sosyal güvenlik müşaviri Dilek Ete, Orta Vadeli Program’da açıklanan enflasyon hedefleri, emeklilerin alacağı enflasyon farkı ve tamamlayıcı emeklilik sistemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Dilek Ete, konuya ilişkin şunları söyledi:
Orta Vadeli Program’da 2025 için öngörülen yüzde 17,5 enflasyon hedefi daha şimdiden yüzde 28,5’e revize edildi. Bu da yılın yüzde 30’lara yakın bir enflasyonla kapanacağını gösteriyor. Böyle bir tabloda ocak ayında SSK ve Bağ-Kur’lu olanlar yüzde 10,14, memur ve memur emeklileri yüzde 16,44 enflasyon farkı alacak. En düşük emekli aylığı ise 16 bin 881 liradan 18 bin 592 liraya çıkacak. Ancak bu bir zam değil, kanundan doğan enflasyon farkı hakkıdır. Taban aylık uygulamasını şu anda kaldırmaları mümkün değil çünkü emeklilerin büyük çoğunluğu bu rakamı alıyor. Orta Vadeli Plan’da 2026–2028 dönemi için ‘mali sürdürülebilirlik’ vurgusu var. Bu kavram, vatandaş için daha çok kemer sıkmak ve emeklinin beklediği artışların ötelenmesi anlamına geliyor. Yani önümüzdeki yıllar daha da zorlu olacak.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) üzerine ise Ete, şu uyarıları yaptı:
TES doğru düzenlenirse vatandaşın lehine olabilir ama işçiden ve işverenden yüzde 3 kesinti yapılması gerçekçi değil. İlk etapta sıfır buçuk ya da yüzde 1 oranlarıyla başlanabilir, aksi halde işveren de işçi de bu yükü taşıyamaz. En önemlisi, kıdem tazminatı bu sistemin içine çekilmemeli. Kıdem tazminatı işçinin kırmızı çizgisidir ve yılların birikimidir. Ayrıca fonların siyasi amaçlarla kullanılması, işsizlik fonunda olduğu gibi farklı alanlara aktarılması vatandaşın güvenini tamamen sarsar. Eğer TES, Merkez Bankası ve banka sandıkları gibi doğru fon yönetimiyle işletilirse emeklilikte ek bir gelir sağlayabilir ama aksi halde büyük mağduriyet yaratır.
Çeyiz yardımı ve evlilik desteği konusuna da değinen Ete, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Yetim aylığı alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde verilen çeyiz parası, 2025 rakamlarıyla 150 bin liradan 215 bin liraya kadar çıkabiliyor ve bu hak geri ödemesizdir. Aile Bakanlığı’nın açıkladığı 250 bin liralık evlilik desteği ise geri ödemeli bir kredidir. Genç işsizliği çözülmeden bu tür teşviklerin işlevi sınırlı kalır.