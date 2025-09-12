https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/cemal-resit-rey-konser-salonunda-yangin-cikti-1099327596.html
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun depo alanında yangın çıktı. İki işçi dumandan etkilenirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T17:10+0300
2025-09-12T17:10+0300
2025-09-12T17:14+0300
türki̇ye
cemal reşit rey konser salonu
cemal reşit rey konser salonu (crr)
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/16/1066037561_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_99dd1d422cad40e8f3553c872f41b9d8.jpg
Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının işçilerin kaynak yaptıkları sırada çıktığı belirtiliyor.Tadilat sırasında yangın çıktıCemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun bodrum kadında İBB Kültür AŞ tarafından başlatılan tadilat sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
türki̇ye
cemal reşit rey konser salonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/16/1066037561_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_a798f86b6927a8d27941d4a2125a9ce6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cemal reşit rey konser salonu, cemal reşit rey konser salonu (crr), yangın
cemal reşit rey konser salonu, cemal reşit rey konser salonu (crr), yangın
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı
17:10 12.09.2025 (güncellendi: 17:14 12.09.2025)
Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun depo alanında yangın çıktı. İki işçi dumandan etkilenirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının işçilerin kaynak yaptıkları sırada çıktığı belirtiliyor.
Tadilat sırasında yangın çıktı
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun bodrum kadında İBB Kültür AŞ tarafından başlatılan tadilat sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.