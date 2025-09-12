Türkiye
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı
Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun depo alanında yangın çıktı. İki işçi dumandan etkilenirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 12.09.2025
Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının işçilerin kaynak yaptıkları sırada çıktığı belirtiliyor.Tadilat sırasında yangın çıktıCemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun bodrum kadında İBB Kültür AŞ tarafından başlatılan tadilat sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
17:10 12.09.2025 (güncellendi: 17:14 12.09.2025)
Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun depo alanında yangın çıktı. İki işçi dumandan etkilenirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının işçilerin kaynak yaptıkları sırada çıktığı belirtiliyor.

Tadilat sırasında yangın çıktı

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun bodrum kadında İBB Kültür AŞ tarafından başlatılan tadilat sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
