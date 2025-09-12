https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/12-eylul-darbesi-ve-bugune-kalanlar-1099319808.html
12 Eylül darbesi ve bugüne kalanlar
12 Eylül darbesi ve bugüne kalanlar
Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan'ın bugünkü konuğu gazeteci Barış Mutlu oldu.
Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 45 yıl geçti. 12 Eylül sabahı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in radyodan okuduğu bildiriyle Türkiye, karanlık bir döneme uyandı.Gazeteci Güçlü Özgan, 12 Eylül darbesini şu sözlerle anlattı:’12 Eylül milletin ve ülkenin başına daha büyük belalar açtı’Yeri ve Zamanı programına konuk olan ve Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan gazeteci Barış Mutlu ise 12 Eylül darbesine ilişkin şöyle konuştu:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
