12 Eylül darbesi ve bugüne kalanlar

“Benim ilk hatırladıklarım yine 12 Eylül’le alakalı. İnsanlar ev aramalarında mahalleden bir iki kişinin ihbarıyla bile alınıp götürülebiliyordu. Bir çocuk olarak o dönemi unutmak mümkün değil. Sermayeye sahip olan insanlar ise herhangi bir sıyrık almadan bu dönemi atlattılar. Türkiye içeride çok ciddi bir kriz içindeydi. Birden fazla faktör var. 12 Eylül demir yumrukla gelip ülkedeki her şeyi düzeltir gibi göründü ama milletin ve ülkenin başına daha büyük belalar açtı. Ölçünün kaçması 12 Eylül’den sonra oldu. Her şeye rağmen 12 Eylül öncesinde bir çizgi vardı diye düşünüyorum. 1987’ye doğru artık 12 Eylül rejiminin eleştirilebildiğini görmeye başladık. Çünkü her getirilen rejimde onun kendi dili de oluyor.”