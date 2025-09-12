https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/-dunyanin-ilk-yapay-zeka-bakani-diella--1099312403.html
Dünyanın ilk yapay zeka bakanı: Diella
Sputnik Türkiye
Arnavutluk'da yapay zeka tabanlı bir bakan kabineye girdi. Arnavutluk Başbakanı, yapay zekâ destekli Diella’yı Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakan olarak atadı. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
Arnavutluk Başbakanı Rama, dün yaptığı açıklamada, "Fiziksel olarak mevcut olmayan, ancak yapay zeka tarafından sanal olarak yaratılan ilk kabine üyesi olan Diella, Arnavutluk'u kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arınmış bir ülke haline getirmeye yardımcı olacak." dedi.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Arnavutluk’un dünyanın ilk yapay zeka bakanını atması hakkında konuştu.Çağatay, şunları söyledi:
arnavutluk
Arnavutluk Başbakanı Rama, dün yaptığı açıklamada, "Fiziksel olarak mevcut olmayan, ancak yapay zeka tarafından sanal olarak yaratılan ilk kabine üyesi olan Diella, Arnavutluk'u kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arınmış bir ülke haline getirmeye yardımcı olacak." dedi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Arnavutluk’un dünyanın ilk yapay zeka bakanını atması hakkında konuştu.
Çağatay, şunları söyledi:
Arnavutluk, bilim dünyasında bir yeniliğe adım attı. Arnavutluk'un meşhur başbakanı, eski bir basketbolcu olan Edi Rama, dünyanın ilk yapay zeka bakanını atadı. Daha önce İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi ülkede ağırladığında diz çökerek selamlamasıyla gündeme gelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da yakın ilişkileri olan Rama, bu kez yapay zekâ destekli Diella’yı kabineye aldı.
Atanan bakan kanlı canlı bir kişi değil, kimlik numarası olan biri değil; bir makine, bir modül devreye sokuldu ve bu yapay zekâ bakanlığı kendi adına işlemler yapacak. Elbette bu, yapay zekadan sorumlu bir bakanlık değil, yapay zekâyı yönlendiren, kodların yazımında söz sahibi olan bir oluşum. Daha önce Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, yaklaşık üç yıl önce 37 yaşındaki bir kişiyi yapay zekâ bakanı olarak atamıştı. Arnavutluk ise şimdi bir adım daha ileri giderek insansız, tamamen sanal bir yapay zekâ bakanlığı ihdas etmiş durumda. Bu da onu Dubai’nin önüne geçirmiş gibi görünüyor.