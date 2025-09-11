Yapay zeka arama özetleri site tıklanma oranlarını düşürüyor

“Yayıncılar yapay zeka özetlerinin çevrimiçi trafiğini düşürdüğünden endişeli. Arama motoru olan Google, internet sitelerinin trafiğini düşürmediğini söylüyor. Nasıl düşürmez? Ben o siteye girmediysem sitenin trafiği nasıl düşmeyecek? Google ile bu konuda hiç anlaşamayacağız. Yayıncılar ise tıklanma oranlarının yüzde 89’a kadar düşürdüğünü söylüyor. Bu gibi durumlarla ne kadar trafiği düşürürseniz o kadar az reklam gösteriyorlar, o kadar az insan istihdam ediyorlar ve her şey o kadar aşağı doğru gidiyor. Gazetecilik sandığınızın aksine pahalı bir iştir. Bir insanın başka bir şey düşünmeden haberin üstünde yaşaması için ona çok ciddi para vermeniz lazım. Bu tabii ki bizim ülkemizde olmuyor, gazeteciler en az maaş alan insanlar. Sosyal medyada gördüğünüz haberin arkasında nasıl bir geçmiş var acaba, o insan habere kaç saatini harcadı? Nasıl oluyor da gazetecilerin sizin için bedava çalışmasını isteyebiliyorsunuz?”