https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/yapay-zeka-arama-ozetleri-site-tiklanma-oranlarini-dusuruyor-1099296507.html
Yapay zeka arama özetleri site tıklanma oranlarını düşürüyor
Yapay zeka arama özetleri site tıklanma oranlarını düşürüyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugün, Google’ın yapay zeka özetlerinin yayıncıların trafiğini... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T16:54+0300
2025-09-11T16:54+0300
2025-09-11T16:54+0300
radyo sputnik
radyo
radyo
google
serhat ayan
yapay zeka
arama motoru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Arama motorlarında yapay zekanın arama sonuçlarını özet olarak göstermesi, çok sayıda haber sitesinin organik tıklanma oranlarını düşürüyor.BrightEdge'de yer alan verilere göre yaklaşık 1 yıldır kullanımda olan Google AI Overviews nedeniyle yapay zeka aramaları büyük oranda artarken, doğrudan siteye tıklamalar yüzde 30 oranında azaldı. Google ise yapay zeka özetlerinin site trafiklerini düşürmediğini söylüyor.Gazeteci Serhat Ayan, her perşembe 14.00’te Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugün, arama motorlarının yapay zeka özetlerinin site trafiklerini etkilemesine değindi.“Trafiği ne kadar düşürürseniz reklam ve istihdam da o kadar azalır ve her şey aşağı doğru gider” ifadelerini kullanan Ayan, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, google, serhat ayan, yapay zeka, arama motoru
radyo sputnik, radyo, radyo, google, serhat ayan, yapay zeka, arama motoru
Yapay zeka arama özetleri site tıklanma oranlarını düşürüyor
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugün, Google’ın yapay zeka özetlerinin yayıncıların trafiğini düşürmesine değindi. Ayan, “Sosyal medyada gördüğünüz haberlerin arkasında nasıl bir geçmiş var hiç düşünüyor musunuz? Gazetecilik sanılanın aksine pahalı bir iştir” dedi.
Arama motorlarında yapay zekanın arama sonuçlarını özet olarak göstermesi, çok sayıda haber sitesinin organik tıklanma oranlarını düşürüyor.
BrightEdge'de yer alan verilere göre yaklaşık 1 yıldır kullanımda olan Google AI Overviews nedeniyle yapay zeka aramaları büyük oranda artarken, doğrudan siteye tıklamalar yüzde 30 oranında azaldı. Google ise yapay zeka özetlerinin site trafiklerini düşürmediğini söylüyor.
Gazeteci Serhat Ayan, her perşembe 14.00’te Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugün, arama motorlarının yapay zeka özetlerinin site trafiklerini etkilemesine değindi.
“Trafiği ne kadar düşürürseniz reklam ve istihdam da o kadar azalır ve her şey aşağı doğru gider” ifadelerini kullanan Ayan, şöyle konuştu:
“Yayıncılar yapay zeka özetlerinin çevrimiçi trafiğini düşürdüğünden endişeli. Arama motoru olan Google, internet sitelerinin trafiğini düşürmediğini söylüyor. Nasıl düşürmez? Ben o siteye girmediysem sitenin trafiği nasıl düşmeyecek? Google ile bu konuda hiç anlaşamayacağız. Yayıncılar ise tıklanma oranlarının yüzde 89’a kadar düşürdüğünü söylüyor. Bu gibi durumlarla ne kadar trafiği düşürürseniz o kadar az reklam gösteriyorlar, o kadar az insan istihdam ediyorlar ve her şey o kadar aşağı doğru gidiyor. Gazetecilik sandığınızın aksine pahalı bir iştir. Bir insanın başka bir şey düşünmeden haberin üstünde yaşaması için ona çok ciddi para vermeniz lazım. Bu tabii ki bizim ülkemizde olmuyor, gazeteciler en az maaş alan insanlar. Sosyal medyada gördüğünüz haberin arkasında nasıl bir geçmiş var acaba, o insan habere kaç saatini harcadı? Nasıl oluyor da gazetecilerin sizin için bedava çalışmasını isteyebiliyorsunuz?”