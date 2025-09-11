Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dair merak edilenler: Zorunlu mu? sitemden çıkış var mı? İşveren katkısı ne kadar?

Dünyada, özellikle de gelişmiş ülkelerde emeklilik sistemleri üç basamaktan oluşuyor. Birincisi, çalışanların devlete prim ödeyerek (bizdeki SGK gibi) gerekli şart ve koşulları yerine getirdiklerinde emekli oldukları, devletin sunduğu emeklilik sistemi. Buna, ‘Birinci Basamak Emeklilik Sistemi’ deniliyor. İkincisi; çalışanların her ay maaşlarından kesilen, işverenlerin de belirli oranda katkı yaptığı özel emeklilik sistemi ki; bir başka adıyla ‘tamamlayıcı emeklilik’. Buna da İkinci Basamak Emeklilik Sistemi deniliyor. Üçüncüsü; kişilerin kendi tercihleri doğrultusunda birikim yapıp, gelecek için tasarruf ettiği sistem ki, buna da ‘Bireysel Emeklilik Sistemi’ (BES) deniliyor. Bu da ‘üçüncü basamak emeklilik sistemi’. Bizde; sosyal güvenlik şemsiyesi kapsamında birinci basamak emeklilik sistemi var. 22 yıldır uygulanan BES ile üçüncü basamak emeklilik sistemi de var. Eksik olan ise ikinci basamak, yani işveren katkılı emeklilik sistemi ki, Avrupa’sından Amerika’sına kadar gelişmiş tüm ülkelerde asıl önemli olan ikinci basamaktır.