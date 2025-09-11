https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/msb-iskenderunda-hayatini-kaybeden--askerlerin-olum-nedenleri-acikladi-1099288336.html

MSB, İskenderun'da hayatını kaybeden askerlerin ölüm nedenleri açıkladı

MSB, İskenderun'da hayatını kaybeden askerlerin ölüm nedenleri açıkladı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İskenderun'da hayatlarını kaybeden iki askerle ilgili açıklama yaptı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, ölüm nedeni hipertermi... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T12:41+0300

2025-09-11T12:41+0300

2025-09-11T12:41+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

adli tıp kurumu

i̇skenderun

rapor

suriye

i̇srail

hipertermi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099287868_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38f2fdfb521bf6595a04e81c55950d6a.jpg

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda şehit olan 2 askerle ilgili idari tahkikat ve Adli Tıp Raporuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu' meydana geldiği mütalaa edilmiştir." ifadeleri yer aldı. Adli Tıp Kurumu Raporu paylaşıldıBakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk gündemdeki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı. ​​​​​​​Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında şehit düşen askerlerle ilgili idari tahkikatın ve adli tıp raporunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair sorular üzerine bakanlık kaynakları, şu bilgileri paylaştı:Kaynaklar, konuya ilişkin adli sürecin ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, şehitlere başsağlığı diledi.Provakatif eylemler bölgedeki gerginliği tırmandırıyor vurgusuBakanlık kaynakları, İsrail'in, Suriye'de ve son olarak Katar'da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin sorular üzerine, şunları söyledi:"İsrail'in, Suriye topraklarında ve Katar'da gerçekleştirdiği saldırılar, uluslararası hukuka aykırı olup, her iki ülkenin egemenlik haklarına açık bir saldırıdır. Bu tür provokatif eylemler, bölgedeki gerginliği tırmandırmakta ve barış çabalarını olumsuz etkilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sürdürmektedir. Bu kapsamda İsrail'in, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye'de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen beşinci kol faaliyetleri ve algı operasyonlarına karşı dikkatli ve sağduyulu olunması büyük önem taşımaktadır. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da bu dezenformasyon faaliyetlerine bilinçli ya da bilinçsiz şekilde alet olduğu görülmektedir. Her geçen gün daha da kontrolsüz hale gelen sosyal medya, gelecekte bir beka sorunu haline gelme potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle halkımızın, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır."'Suriye ile eş güdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz'Suriye'deki son duruma ilişkin soruları da yanıtlayan bakanlık kaynakları, Suriye hükümetinin tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam ettiğini belirtti.Bu kapsamda Suriye hükümeti tarafından halkın huzur ve refahına doğrudan katkı sağlayacak şekilde başta DEAŞ olmak üzere bölgenin terörden arındırılması yönündeki taleplerin dikkate alındığını söyleyen kaynaklar, şunları kaydetti:

türki̇ye

i̇skenderun

suriye

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), adli tıp kurumu, i̇skenderun, rapor, suriye, i̇srail, hipertermi