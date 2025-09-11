Türkiye
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı bugün: Ağustos TCMB faizi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin faiz kararını 11 Eylül'de duyuruyor. Karar saat 14:00'te duyurulacak. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı öncesinde piyasalar verilere odaklandı.Merkez Bankası Ağustos 2025 Faiz Kararı Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak?Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı faiz kararını bugün açıklıyor. TÜİK verilerine göre ağustos ayında enflasyon yüzde 2,04 artarken yıllık enflasyon yüzde 32,95 olarak gerçekleşti.Merkez Bankası Faiz Kararı TakvimiTCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz oranı kararı 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te duyurulacak. Yılın geri kalanında ise 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde faiz kararı açıklaması yapılacak.Piyasaların beklentisi ne?Piyasalarda beklenti faiz indirimi yönünde. 24 Temmuz'da açıklanan karar ile:19 Haziran tarihli toplantıda ise politika faizi yüzde 46'da sabit tutulmuştu.Küresel gelişmelerKüresel piyasalarda da gözler eylül ayında açıklanacak FED faiz kararında. Bu karar, TCMB'nin yılın kalan aylarında atacağı adımlar için kritik öneme sahip.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin faiz kararını 11 Eylül'de duyuruyor. Karar saat 14:00'te duyurulacak.
Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı faiz kararını bugün açıklıyor. TÜİK verilerine göre ağustos ayında enflasyon yüzde 2,04 artarken yıllık enflasyon yüzde 32,95 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası Faiz Kararı Takvimi

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz oranı kararı 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00’te duyurulacak. Yılın geri kalanında ise 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde faiz kararı açıklaması yapılacak.

Piyasaların beklentisi ne?

Piyasalarda beklenti faiz indirimi yönünde. 24 Temmuz’da açıklanan karar ile:
Politika faizi (1 hafta vadeli repo) yüzde 46’dan yüzde 43’e indirildi.
Gecelik borç verme faizi yüzde 49’dan yüzde 46’ya çekildi.
Gecelik borçlanma faizi yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e düşürüldü.
19 Haziran tarihli toplantıda ise politika faizi yüzde 46’da sabit tutulmuştu.
Merkez Bankası'nın faiz kararları

Temmuz 2025

43.00

300 baz puan indirim

Haziran 2025

46.00

sabit tutuldu

Mayıs 2025

46.00

sabit tutuldu

Nisan 2025

46.00

350 baz puan artırıldı

Mart 2025

42.50

250 baz puan indi

Küresel gelişmeler

Küresel piyasalarda da gözler eylül ayında açıklanacak FED faiz kararında. Bu karar, TCMB’nin yılın kalan aylarında atacağı adımlar için kritik öneme sahip.
