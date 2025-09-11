https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/merkez-bankasinin-kritik-faiz-karari-bugun-agustos-tcmb-faizi-ne-zaman-saat-kacta-aciklanacak-1099281896.html

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı bugün: Ağustos TCMB faizi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin faiz kararını 11 Eylül'de duyuruyor. Karar saat 14:00'te duyurulacak. 11.09.2025, Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı öncesinde piyasalar verilere odaklandı.Merkez Bankası Ağustos 2025 Faiz Kararı Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak?Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı faiz kararını bugün açıklıyor. TÜİK verilerine göre ağustos ayında enflasyon yüzde 2,04 artarken yıllık enflasyon yüzde 32,95 olarak gerçekleşti.Merkez Bankası Faiz Kararı TakvimiTCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz oranı kararı 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00’te duyurulacak. Yılın geri kalanında ise 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde faiz kararı açıklaması yapılacak.Piyasaların beklentisi ne?Piyasalarda beklenti faiz indirimi yönünde. 24 Temmuz’da açıklanan karar ile:19 Haziran tarihli toplantıda ise politika faizi yüzde 46’da sabit tutulmuştu.Küresel gelişmelerKüresel piyasalarda da gözler eylül ayında açıklanacak FED faiz kararında. Bu karar, TCMB’nin yılın kalan aylarında atacağı adımlar için kritik öneme sahip.

